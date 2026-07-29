Miles de trabajadores disfrutarán de un descanso extendido porque declararon feriado el lunes 3 de agosto. Se trata de un fin de semana largo para un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires ideal para realizar una escapada de invierno a los distintos puntos del país que ofrecen actividades de temporada.

Quiénes podrán aprovechar el feriado del 3 de agosto y qué se conmemora

El asueto conmemora el aniversario fundacional del partido de Quequén, el cual cumple 172 años desde su fundación. Durante la fecha se realizarán las fiestas patronales organizadas por la comunidad local y actos oficiales a cargo de las autoridades.

De esta manera, los trabajadores municipales y empleados bancarios disfrutarán de un fin de semana largo de tres días. Para quienes presten servicios en el sector privado, será opcional según cada empleador.

Montaje EC

Las autoridades realizarán un acto protocolar el lunes 3 en la Plaza de los Niños, frente a la Capilla de Merced. Los otros festejos populares se realizarán el sábado 8 y domingo 9 desde las 14:00 en la Plaza Hipólito Yrigoyen, donde habrá música, gastronomía, emprendedores y actividades gratuitas.

El cierre del domingo tendrá diversos artistas de Quequén y Necochea como Metaguacha, Leaonel Carli, entre otros. También, habrá juegos inflables, parque de diversiones y el espectáculo infantil Canapé de Polenta.

Calendario de feriados en Argentina para 2026

De cara a lo que resta del año, el calendario oficial de feriados señala las siguientes fechas: