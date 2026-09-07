ChatGPT - creada con IA (El Cronista Audiencias)

El esquema corresponde al Convenio Colectivo de Trabajo N° 329/2000 y contempla una asignación no remunerativa del 5,70% sobre los salarios básicos de julio. (Fuente: IA)

Los trabajadores de McDonald’s, Burger King, Mostaza y otras cadenas de servicios rápidos tienen una nueva escala salarial para septiembre.

El esquema corresponde al Convenio Colectivo de Trabajo N° 329/2000 y contempla una asignación no remunerativa del 5,70% sobre los salarios básicos de julio .

De esta manera, durante el noveno mes del año los empleados perciben el salario básico correspondiente a su categoría más una suma adicional.

El acuerdo también establece valores específicos para quienes cobran por hora y contempla adicionales según el tipo de tarea, el horario y la zona donde trabajan.

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza

La escala de septiembre alcanza a las distintas categorías contempladas por el convenio. Los valores combinan el básico mensual y la asignación no remunerativa correspondiente a cada puesto.

Los valores se septiembre combinan el básico mensual y la asignación no remunerativa correspondiente a cada puesto. (Fuente: IA) ChatGPT - creada con IA (El Cronista Audiencias)

Los principales salarios establecidos son:

Maestro Pastelero, Maestro Heladero, Cocinero y Maestro Pizzero: $1.863.345 de básico + $106.211 no remunerativos.

Encargado: $1.661.538 + $94.708 no remunerativos.

Líder B: $1.619.864 + $92.332 no remunerativos.

Dependiente de Salón: $1.589.043 + $90.575 no remunerativos.

Maestro Facturero, Oficial Pastelero y Rotisero Fiambrero: $1.498.412 + $85.409 no remunerativos.

Líder A: $1.394.271 + $79.473 no remunerativos.

Oficial de Mantenimiento, Líder de Mantenimiento, Minutero y Parrillero: $1.311.043 + $74.729 no remunerativos.

Cajero y Postrero: $1.294.387 + $73.780 no remunerativos.

Sandwichero, Empleado Administrativo y Dependiente de Mostrador: $1.246.146 + $71.030 no remunerativos.

Ayudante de Mantenimiento y Empanadero: $1.245.100 + $70.971 no remunerativos.

Empleado B: $1.223.928 + $69.764 no remunerativos.

Ayudante Pastelero, Dependiente Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $1.195.522 + $68.145 no remunerativos.

Empleado A: $1.175.318 + $66.993 no remunerativos.

Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $1.163.517 + $66.320 no remunerativos.

Empleado Principiante: $1.108.417 + $63.180 no remunerativos.

Aprendiz menor de 18 años: $997.033 + $56.831 no remunerativos.

Estos valores corresponden a la escala general del convenio y no representan un sueldo particular fijado por cada cadena. El monto que cobra cada trabajador depende de la categoría que tenga asignada.

Cuánto cobran por hora los trabajadores de comida rápida

Para quienes realizan tareas jornalizadas, el acuerdo establece valores por hora que también se complementan con una suma no remunerativa.

La escala de septiembre queda conformada de la siguiente manera:

Categoría Básico por hora No remunerativo Maestro Pastelero, Heladero, Cocinero y Pizzero $9.811,75 $559,27 Encargado $8.746,71 $498,56 Líder B $8.525,74 $485,97 Dependiente de Salón $8.361,51 $476,61 Maestro Facturero, Oficial Pastelero y Rotisero Fiambrero $7.884,56 $449,42 Líder A $7.338,39 $418,29 Oficial/Líder de Mantenimiento, Minutero y Parrillero $6.900,20 $393,31 Cajero y Postrero $6.809,04 $388,12 Sandwichero, Administrativo y Dependiente de Mostrador $6.559,41 $373,89 Ayudante de Mantenimiento y Empanadero $6.558,57 $373,84 Empleado B $6.443,12 $367,26 Ayudante Pastelero, Dependiente Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo $6.292,79 $358,69 Empleado A $6.185,74 $352,59 Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza $6.127,74 $349,28 Empleado Principiante $5.836,28 $332,67 Aprendiz menor de 18 años $5.249,07 $299,20

El acuerdo contempla además un esquema escalonado: para agosto se había establecido una asignación no remunerativa del 3,94%, mientras que septiembre lleva el porcentaje al 5,70%. En octubre será del 7,40% y, a partir de noviembre, las subas se consolidarán en una nueva escala de salarios básicos.

Qué adicionales pueden cobrar los empleados

La escala salarial no es el único componente que puede modificar el ingreso final. El convenio también contempla adicionales vinculados con determinadas condiciones de trabajo.

Para las horas realizadas durante la jornada nocturna, entre las 21 y las 6, se establece un adicional de $685,60, más $39,08 no remunerativos.

En Río Negro y Neuquén, los trabajadores reciben además un adicional mensual por zona fría de $134.690,57 + $7.677,36, mientras que el valor por hora es de $708,34 + $40,38.

Por otra parte, quienes desempeñan tareas en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur tienen un adicional equivalente al 40% del salario básico correspondiente a su categoría.

Por eso, el monto final de cada trabajador puede ser diferente al básico de la escala: además de la categoría y la cantidad de horas, influyen los adicionales que correspondan en cada caso.