La ley de sucesiones de Washington fija claramente cuáles son las situaciones en las que un hijo o cualquier otro heredero puede quedar imposibilitado de recibir bienes o beneficios después de un deceso.

En la disposición del RCW 11.84.020 se establece que ninguna persona catalogada como “abuser” puede adquirir propiedades ni recibir herencia como consecuencia de la muerte de la persona afectada.

Qué hijos pueden quedar excluidos de una herencia

Este caso contemplado por la ley no refiere bajo ninguna circunstancia a malas relaciones familiares entre padres e hijos, sino que aplica a situaciones específicas donde el heredero causó un daño intencional que involucra al capital del difunto.

Según la normativa, se considera “abuser” a una persona que participa, ya sea como actor o cómplice, de la explotación financiera deliberada e ilegal de un adulto vulnerable.

Prohibirán la herencia a cualquier hijo que haya abusado financieramente de su padre en vida. Shutterstock

Esto significa que si un hijo estuvo involucrado en una situación de este tipo con su madre o padre y el progenitor falleciera, cuando existan pruebas suficientes para demostrarlo se le prohibirá el acceso a los bienes.

Lo mismo ocurre con cualquier heredero que haya estado involucrado en la causa de muerte del difunto, cuyo término legal oficial es “slayer”.

Qué bienes están comprometidos por esta normativa

De acuerdo con este punto de la ley quedan comprendidos: propiedades inmuebles, bienes personales y cualquier otro derecho o interés sobre ellos. Estos deben pasar de acuerdo con las disposiciones sucesorias correspondientes.