El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que durante el mes de mayo de 2026 todos los bancos del país estarán cerrados durante el lapso de tres días y ciertas operaciones quedarán limitadas. Conforme al calendario nacional de feriados para el 2026, el Banco Central de la República Argentina informó que debido al feriado nacional del 25 de mayo por el Día de la Revolución de Mayo, las entidades permanecerán cerradas. Por su parte, y al caer en día lunes, los bancos de todo el país no prestarán servicios por 72 horas ya que los días sábados y domingos tampoco permanecen abiertos. En tanto, es importante agendar esta fecha para no sufrir contratiempos con trámites que requieran de atención personalizada en sucursales u operaciones que requieran de la apertura de los bancos. De este modo, las jornadas sin atención presencial ni cambiaria serán: Durante el cierre de los bancos de todo el país por el 25 de mayo y el fin de semana previo, habrá una serie de operaciones y trámites que quedarán inhabilitadas. En este aspecto, no se podrán hacer: Aunque las sucursales bancarias permanecerán cerradas, muchos servicios funcionarán con total normalidad. Las operaciones que sí se podrán hacer son: