Confirmado | Colombia prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte

Para cualquier viaje internacional desde Colombia, es fundamental cumplir con un requisito esencial: poseer un pasaporte vigente. Aunque esta normativa ha estado en vigor durante muchos años en cada control migratorio, su aplicación se ha vuelto cada vez más estricta.

La verificación inicial es llevada a cabo por las aerolíneas, las cuales confirman que el pasajero cumple con la documentación requerida por el país de destino. Posteriormente, en el control de Migración Colombia, se procede a validar la autenticidad, vigencia y estado del pasaporte. En caso de algún inconveniente durante este proceso, el viajero se verá imposibilitado de salir del país.

Pasaporte: ¿qué trámite no debes postergar si vas a viajar pronto?

Para cualquier viaje internacional, Colombia exige la presentación de un pasaporte válido y vigente. Este requisito deriva tanto de regulaciones internas como de acuerdos internacionales que norman el tránsito de personas entre países.

En términos específicos, si el pasaporte se encuentra vencido, deteriorado o no cumple con las condiciones de lectura, el pasajero no podrá finalizar el proceso migratorio. A esto se suma una exigencia común en destinos internacionales: que el documento presente una validez mínima de entre 3 y 6 meses al momento de la entrada.

Este aspecto es fundamental, ya que genera una situación recurrente. Muchos viajeros suponen que pueden abandonar el país mientras su pasaporte no esté caducado, pero desconocen que el destino puede requerir un margen adicional. En tales circunstancias, la consecuencia es directa: el embarque es denegado incluso antes de llegar al control migratorio.

Confirmado | Colombia prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte

¿Dónde pueden detener mi viaje en ruta?

El primer filtro se efectúa en el check-in. Las aerolíneas llevan a cabo la verificación de que el pasajero satisfaga todos los requisitos estipulados por el país de destino, abarcando la vigencia del pasaporte. En caso de que el documento presente invalidez o carezca de la duración necesaria, la aerolínea tiene la potestad de denegar el embarque a fin de eludir sanciones internacionales.

Si el viajero logra superar dicha fase, el segundo control corresponde a Migración Colombia. En este contexto, se procederá a una revisión exhaustiva de la documentación de forma oficial. Cualquier irregularidad podría resultar en la imposibilidad de autorizar la salida del país, aun cuando se posea el pasaje emitido y el equipaje ya despachado.

Este doble control es el que, en la práctica, establece la viabilidad del viaje. No existe un margen para la interpretación ni se admite excepciones operativas: si el documento no es conforme, el proceso se verá detenido.

Evita este error común que deja a miles sin viajar

El inconveniente no radica generalmente en un pasaporte completamente caducado, sino en aquel que está próximo a vencer. Este representa el error más habitual entre los viajeros internacionales.

Diversos países, incluyendo destinos recurrentes para colombianos, como aquellos pertenecientes a la Unión Europea, requieren que el pasaporte posea una validez mínima posterior a la fecha prevista de salida. El incumplimiento de esta condición resulta en la imposibilidad de emprender el viaje, a pesar de que el documento continúe siendo válido en Colombia.

A este panorama se añade otro elemento: la demora en el proceso de renovación. En situaciones de alta demanda, obtener una cita puede llevar varios días o, incluso, semanas, lo que deja a numerosos viajeros sin tiempo suficiente para regularizar su situación antes de la partida.

La conclusión no se establece en una normativa que restrinja el viaje, sino en la operativa del sistema. La falta de renovación del pasaporte no conlleva una sanción directa, no obstante, tiene una consecuencia inmediata: el viaje no se lleva a cabo.