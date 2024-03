Es más de 2 litros: esta es la cantidad de agua que deben tomar las mujeres y los hombres por día si quieren mantener su peso

El agua, ese líquido vital que constituye una parte esencial de nuestra dieta diaria, desempeña un papel fundamental en nuestra salud general y también en el mantenimiento de un cuerpo saludable.

Múltiples estudios destacan que mantener una ingesta diaria adecuada de agua es fundamental para el bienestar general. Pero la pregunta es siempre la misma: ¿cuánta debo tomar por día? El siguiente estudio científico reveló cuánta en la cantidad de agua que se debe tomar por día, y supera bastante a los típicos 2 litros que siempre se recomiendan.

¿Cuánta agua se debe tomar por día según los especialistas?

Según las recomendaciones de la U.S. National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, la ingesta diaria adecuada de líquidos supone 3,7 litros para los hombres y 2,7 litros de agua para las mujeres.

Si bien estos números pueden parecer un tanto elevados, la recomendación general de los expertos es de 8 vasos al día, lo que equivale aproximadamente a unos 2 litros de agua diarios.

La ingesta de agua supone 3,7 litros para los hombres y 2,7 litros de agua para las mujeres. (Foto: Archivo)

De acuerdo con un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, una mayor hidratación conduce a una pérdida de peso corporal. Esto se debe a que el aumento de la ingesta de agua puede estimular la lipólisis, un proceso metabólico en el cual el cuerpo descompone los lípidos almacenados para obtener energía.

Es importante recordar que estas son solo pautas generales y que cada persona debe ajustar su ingesta de agua según sus necesidades individuales y las recomendaciones de su médico.

Programá momentos específicos del día para beber agua. (Foto: Archivo)

5 recomendaciones para tomar agua

Llevá una botella de agua siempre con vos: Mantener una botella de agua a mano durante todo el día te recordará beber regularmente. Establecé horarios de bebida: programá momentos específicos del día para beber agua, como al levantarte por la mañana, antes de cada comida y antes de acostarte por la noche.



Además, podés ponerte recordatorios en el celular o bajarte alguna app para que te recuerde tomar agua. Añadí sabor natural: si te resulta difícil beber agua sola, podés añadirle un toque de sabor natural con rodajas de limón, pepino, jengibre o menta. Hacé un seguimiento de tu ingesta: llevar un registro de cuánta agua bebés cada día puede ayudarte a asegurarte de que estás cumpliendo con tus objetivos de hidratación. Existen aplicaciones específicas para esto. Escuchá a tu cuerpo: aprendé a reconocer las señales de sed y bebé agua siempre que sientas la necesidad, incluso si no alcanzaste tu objetivo diario.

Mantenerse bien hidratado es clave para mantener un peso saludable y promover un funcionamiento óptimo del cuerpo. Así que no olvides tomar agua regularmente a lo largo del día y prestar atención a las señales de tu cuerpo para asegurarte de que estás obteniendo la cantidad adecuada de líquidos.