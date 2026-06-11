El daño compromete el abastecimiento de agua en gran parte de la localidad y obligó a desplegar un plan de contingencia para atender a la población más vulnerable.

La crisis por falta de agua potable en Buenaventura continúa agravándose. Más del 70% de los usuarios del distrito permanecen sin servicio tras el colapso de una de las principales tuberías que abastecen al puerto, una situación que afecta a más de 10 comunas y que podría tardar hasta 10 días en resolverse por completo, según informaron las autoridades encargadas de la atención de la emergencia.

La afectación se concentra en buena parte del casco urbano y ha generado preocupación entre miles de hogares, establecimientos comerciales, instituciones educativas y centros médicos que dependen del suministro regular de agua para sus actividades diarias.

¿Por qué más de 10 comunas de Buenaventura están sin agua?

La emergencia se originó por el desprendimiento de una tubería principal de gran capacidad que transporta agua hacia amplios sectores de Buenaventura. El daño ocurrió en una zona de difícil acceso, lo que ha complicado las labores técnicas necesarias para restablecer el servicio.

De acuerdo con los reportes oficiales, la magnitud de la avería exige la utilización de maquinaria amarilla especializada para intervenir de forma segura el punto afectado. La llegada de estos equipos se ha convertido en uno de los principales retos para acelerar la reparación.

Confirmado por Ciudad: hay más de 10 comunas sin agua y el Gobierno lo solucionaría en 10 días. Fuente: Shutterstock mumun96

Las autoridades explicaron que las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se encuentran entre las más afectadas, además de sectores de las comunas 10 y 11 y barrios ubicados en la zona norte de la comuna 12.

¿Cuándo volverá el servicio de agua en Buenaventura?

Las proyecciones entregadas por los organismos responsables indican que el restablecimiento total podría tardar hasta 10 días, dependiendo de las condiciones operativas y del avance de las obras de reparación.

Aunque los trabajos preliminares ya comenzaron, la fase más compleja iniciará una vez toda la maquinaria requerida llegue al lugar donde se produjo el colapso de la infraestructura.

Las autoridades señalaron que el objetivo es reducir al máximo los tiempos de intervención, pero advirtieron que se trata de una emergencia de gran escala que requiere procedimientos especializados para evitar nuevos daños en la red de abastecimiento.

¿Qué medidas tomó el Gobierno ante la emergencia por falta de agua?

Como respuesta a la contingencia, se activó un plan especial para garantizar el acceso al agua en sectores prioritarios de la ciudad. La estrategia contempla la operación de nueve carrotanques que distribuyen el recurso en puntos estratégicos.

Hospitales, clínicas, centros asistenciales e instituciones educativas se encuentran entre los primeros lugares que están recibiendo apoyo mientras se restablece el servicio normal.

Además, las autoridades adoptaron mecanismos extraordinarios para agilizar la contratación de equipos, materiales y servicios necesarios para atender la emergencia de manera más rápida.

¿Cuántas personas están afectadas por la suspensión del servicio?

La interrupción del suministro impacta a decenas de miles de habitantes de Buenaventura. La falta de agua ha obligado a muchas familias a almacenar el recurso disponible y a implementar medidas de ahorro para enfrentar los próximos días.

La situación también genera dificultades para establecimientos comerciales y actividades económicas que dependen directamente del acceso permanente al agua potable.

Por esta razón, los organismos locales reiteraron el llamado a la ciudadanía para hacer un uso racional de las reservas disponibles mientras avanzan las labores de recuperación del sistema.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades a los habitantes de Buenaventura?

Las autoridades solicitaron a los hogares, comercios, clínicas y hospitales mantener estrictas medidas de ahorro y racionalización del agua durante la contingencia.

Entre las recomendaciones se encuentra priorizar el consumo humano, evitar usos no esenciales y administrar cuidadosamente las reservas almacenadas mientras se completa la reparación de la infraestructura afectada.