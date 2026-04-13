El uso de tarjetas de crédito y débito es cada vez más popular en un contexto en donde el efectivo pierde terreno. Sin embargo, su auge vino con una nueva ola de estafas, robos de datos, phishing, entre otros. En este contexto, diversos expertos en ciberseguridad explican que envolverlas en papel aluminio puede funcionar como una barrera que evite el paso de señales electromagnéticas. De esta manera, podría reducir las probabilidades de una lectura de datos no autorizada, caso frecuente en aeropuertos y el transporte público. Las tarjetas modernas trabajan mediante un chip, NFC o RFID, las cuales permiten pagar acercando el plástico a un posnet sin tener que insertarla como se hacía antes. La parte receptora emite una señal de radio de corto alcance y el plástico responde con la información necesaria para la transacción. Teniendo en cuenta cómo funciona el sistema, muchos ladrones realizan un skimming inalámbrico, es decir una lectura no autorizada por parte de los delincuentes por herramientas contacless. El papel aluminio tiene la capacidad de reflejar parte de la señal electromagnética y absorber la otra parte, por lo que se convierte en una alternativa simple y económica para cuidar los datos. Este principio ha sido utilizado por diversas fundas comerciales que cuentan con el mismo principio: evitar que la tarjeta se comunique por radiofrecuencia sin que lo sepas. Si bien el método es efectivo, se debe aclarar que depende de varios factores: Si bien es un método bastante efectivo y económico, no te protege al 100% de otros tipos de estafas, solo de lectores. De esta manera, se aconseja mezclar esta protección con otras medidas de seguridad como: