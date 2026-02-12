La plataforma de streaming, Netflix, posee un amplio catálogo de series y películas para los millones de suscriptores que tiene alrededor del mundo; sin embargo, pocos son los títulos que llegaron al nivel de popularidad de la serie Stranger Things. En el marco del final de la última temporada, los fanáticos recibieron una gran noticia cuando se confirmó una precuela, es decir, una serie nueva que se desprende de la original. En los últimos años, la serie protagonizada por los niños de Hawkins, se convirtió en una de las más masivas de la plataforma roja y generó miles de fanáticos alrededor del mundo. Tras la confirmación del spin-off animado, Stranger Things: Relatos del 85, que se estrenará en pocos meses, el medio especializado Collider dio la noticia de que Netflix también estrenará Stranger Things: The First Shadow. Esta historia es una precuela de la historia original y hasta el momento, solo se podía disfrutar como obra de teatro desde el 2023. Ahora, contará con su versión audiovisual con el reparto original de la obra teatral: Louis McCartney, T.R. Knight, Gabrielle Nevaeh y Alex Breaux. Esta precuela, escrita por la guionista de Stranger Things, Kate Trefry, narra la historia del psicoquinético de Hawkins, Henry Creel Jr, quien años más tarde se convirtió en Vecna, el espeluznante monstruo de la historia. En su juventud, es influenciado por una entidad oscura de otra dimensión y fortalece sus poderes paranormales. Al mismo tiempo, el adolescente Jim Hopper y Joyce investigan todo lo que sucede a su alrededor, y el doctor Martin Brenner del Laboratorio Nacional de Hawkins se queda intrigado por esos increíbles poderes. En resumen, esta precuela trata de la historia del origen de los poderes de Henry. Los fanáticos se entusiasmaron al recibir la noticia, ya que se trata de una historia que complementa la original y expande el mundo Stranger Things. No obstante, no se confirmó la fecha de lanzamiento para esta versión de la historia, pero se espera que este año haya novedades al respecto.