En la década de 1990, el zorro insular (Urocyon littoralis), un depredador diminuto que habita en las Islas del Canal de California, estuvo a punto de desaparecer por completo.

La irrupción de águilas reales y un severo brote de moquillo canino redujeron la población en algunas islas en más del 95%, dejando solo unas pocas decenas de ejemplares con vida.

Gracias a un agresivo programa de reproducción en cautiverio liderado por las autoridades ambientales de Estados Unidos, la especie logró recuperarse y repoblar su hábitat .

Sin embargo, el verdadero enigma comenzó cuando científicos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) analizaron el ADN de estos animales para evaluar el impacto de la crisis.

El hallazgo genético que desconcertó a los investigadores

En 2016, el equipo de biólogos secuenció el genoma completo del zorro insular y publicó sus conclusiones en la revista Current Biology.

Los resultados revelaron que la población de la isla de San Nicolás presentaba el nivel de variación genética más bajo jamás documentado en un mamífero silvestre, superando el deterioro de especies como el guepardo o el demonio de Tasmania.

Zorro insular

Según los principios clásicos de la genética de poblaciones, un grado de endogamia tan extremo debió desencadenar la acumulación de mutaciones perjudiciales.

Esto suele derivar en deformidades físicas, baja fertilidad y enfermedades hereditarias que conducen al colapso reproductivo de la especie. Contra todo pronóstico, los zorros no mostraban signos de depresión por consanguinidad y se reproducían de forma completamente saludable.

La clave de la supervivencia: el fenómeno de la purga genética

La respuesta científica a este fenómeno llegó en investigaciones posteriores publicadas entre 2018 y 2019. Los genetistas descubrieron que la clave no estaba en una resistencia inmune reciente, sino en la historia evolutiva de la especie a lo largo de más de 9.000 años.

Al permanecer aislados en poblaciones pequeñas durante miles de generaciones, los zorros experimentaron un proceso conocido como purga genética.

A través de la selección natural a largo plazo, las mutaciones recesivas más dañinas fueron saliendo a la luz y eliminándose de forma progresiva a medida que los individuos portadores morían sin dejar descendencia.

De esta manera, el genoma de la especie quedó limpio de las variaciones nocivas más graves antes del colapso poblacional de los noventa.

Un cambio de paradigma para la conservación de especies

El caso del zorro insular transformó la comprensión del impacto de la baja diversidad genética en animales amenazados . Demostró que bajo ciertas condiciones evolutivas, la falta de variedad en el ADN no constituye una sentencia de extinción inminente.

Asimismo, las conclusiones de UCLA sirvieron para advertir a los biólogos sobre los riesgos de intentar “rescatar” genéticamente a estas poblaciones mediante el cruce con ejemplares de otras regiones.

Introducir variabilidad externa en un genoma purgado podría reintroducir mutaciones dañinas que la propia naturaleza ya se había encargado de erradicar.