Confirmado por los artículos 2281 a 2285: los herederos no recibirán los bienes aunque lo exprese el testamento.

En el derecho de sucesiones de la Argentina , la voluntad expresada por una persona en su testamento está sujeta a límites legales estrictos.

Quienes hayan sido designados para recibir propiedades o activos pueden perder el derecho a tomar posesión de esos bienes si el documento vulnera la reserva patrimonial garantizada a los herederos forzosos, una protección regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).

El marco normativo nacional protege la cuota de los descendientes, cónyuges y ascendientes mediante la Porción Legítima, impidiendo que el titular del patrimonio pueda disponer libremente de la totalidad de sus bienes en favor de terceros o de un solo integrante de la familia.

Qué establecen los artículos 2444 y 2445 del Código Civil y Comercial

Los artículos 2444 y 2445 del CCyCN constituyen el eje central del régimen sucesorio en Argentina al fijar las porciones legítimas que deben respetarse de forma obligatoria al momento de abrir una sucesión.

De acuerdo con el artículo 2444, tienen garantizada una porción legítima de la herencia los descendientes, los ascendientes y el cónyuge supérstite.

Por su parte, el artículo 2445 delimita con precisión las proporciones intangibles para cada categoría:

Descendientes (hijos y nietos): Cuentan con una porción legítima garantizada de dos tercios (2/3) de la masa hereditaria.

Ascendientes (padres y abuelos): Tienen reservada una porción legítima equivalente a un medio (1/2) del patrimonio.

Cónyuge supérstite: Dispone de una protección legal de un medio (1/2) sobre los bienes correspondientes del causante.

Bajo estas reglas, quien redacta un testamento solo puede disponer libremente del porcentaje restante, denominado porción disponible, que equivale a un tercio (1/3) si existen hijos o al 50% si concurren padres o cónyuge.

Invalidez de las cláusulas y aplicación de la acción de reducción

Cuando un testamento o una donación excede el margen de la porción disponible y afecta la cuota garantizada por los artículos 2444 y 2445, las disposiciones testamentarias pierden efecto legal en la parte que excede el límite permitido.

Frente a esta irregularidad, los herederos forzosos perjudicados pueden interponer ante el juez de la sucesión una acción de reducción.

Esta herramienta judicial permite recortar o dejar sin efecto la entrega de los bienes otorgados a los beneficiarios del testamento hasta recomponer la porción legítima que la ley exige reservar.

Ya es oficial | Los herederos podrían perder el derecho a reclamar casas, dinero y otros bienes si dejan pasar este plazo Imagen creada con IA

En consecuencia, los legatarios o terceros no podrán tomar posesión de inmuebles, vehículos ni fondos hasta que la porción garantizada por ley quede totalmente cubierta.

Cuándo se puede privar legalmente de la herencia a un heredero forzoso

La normativa argentina contempla que la única vía legal para que un heredero forzoso pierda la totalidad de sus derechos sobre la masa hereditaria es la declaración judicial de indignidad, regulada en el artículo 2281 del CCyCN.

Esta sanción no depende de la sola voluntad expresada en un testamento, sino de una sentencia judicial motivada por causas de gravedad extrema, tales como haber cometido delitos contra el causante, ejercer violencia o rehusar la asistencia alimentaria debida.

Sin una condena o declaración formal de indignidad, las porciones legítimas fijadas por los artículos 2444 y 2445 se mantienen inalterables.