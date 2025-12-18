En esta noticia ¿Cómo es el viaje en el tren de cristal por la zona más fría del mundo?

Este viaje en tren de casi dos semanas que recorre el extremo polar cuenta con vagones de cúpula de cristal y es una de las experiencias turísticas más impactantes del mundo para quienes buscan paisajes impresionantes, naturaleza salvaje y turismo de lujo.

Esta travesía permite recorrer territorios remotos de una de las zonas más frías del mundo con vistas panorámicas y paradas en parques nacionales icónicos. Según informó Travel and Leisure, la empresa Railbookers diseñó un itinerario pensado para quienes desean conocer el corazón natural de Alaska, a bordo de uno de los trenes más escénicos del planeta.

¿Cómo es el viaje en el tren de cristal por la zona más fría del mundo?

Este viaje es conocido como Gran aventura en Alaska con Alaska Railroad en dirección sur y ofrece un recorrido con una duración de 11 días y un precio inicial de u$s 3689 por persona.

La travesía incluye transporte ferroviario, alojamientos seleccionados y experiencias guiadas. El viaje comienza en Fairbanks, una ciudad estratégica por su cercanía al Círculo Polar Ártico y su rica historia vinculada a la fiebre del oro.

Durante los primeros días, los viajeros pueden explorar esta mítica zona y luego partir hacia el Parque Nacional y Reserva Denali, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Estados Unidos. Allí es posible dormir dentro del parque y participar en excursiones guiadas con paradas en puntos clave como Polychrome Overlook.

Este tren recorre todo Alaska con distintos servicios.

¿Cuáles son los atractivos de este viaje?

En el Parque Nacional Denali, los visitantes tienen altas probabilidades de observar osos pardos, alces, caribúes y lobos, además de disfrutar de vistas privilegiadas del monte Denali, la montaña más alta de América del Norte, con sus 6190 metros de altura.

El recorrido continúa hacia Talkeetna, un pequeño pueblo de estilo histórico conocido por su atmósfera bohemia y por ser base de expediciones de trekking.

Desde este punto, el tren avanza hacia Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, donde se realizan visitas guiadas que combinan naturaleza, cultura e historia local.

La siguiente parada es Seward, una ciudad costera considerada la puerta de entrada al Parque Nacional de los Fiordos de Kenai. Esta área protegida se destaca por sus glaciares, bosques húmedos costeros y una biodiversidad marina que incluye ballenas, focas y aves marinas.

¿Cómo es el tren de cristal que viaja por Alaska?

Uno de los mayores atractivos del viaje es la experiencia a bordo del Alaska Railroad, especialmente en los vagones GoldStar Service, que cuentan con las siguientes estructuras:

cúpulas de cristal de dos niveles,

plataformas de observación al aire libre

asientos de alto nivel que maximizan los paisajes.

Los vagones con cúpula de cristal permiten disfrutar todos los paisajes de los parques nacionales.

Según detalló Travel and Leisure, este servicio premium incluye comidas elaboradas con ingredientes locales y hasta dos bebidas alcohólicas, lo que convierte el trayecto en una experiencia gastronómica y sensorial completa mientras se atraviesan ríos, montañas y glaciares.

El itinerario finaliza en Anchorage, aunque también existe una versión inversa del recorrido —de Anchorage a Fairbanks— llamada Grand Adventure with Alaska Railroad Northbound, que permite a los viajeros elegir el sentido del viaje según sus preferencias.