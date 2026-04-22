Mantener la cocina en condiciones suele ser una tarea que exige tiempo, sobre todo cuando se trata de eliminar la grasa acumulada. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a viralizarse soluciones prácticas que prometen resultados rápidos sin necesidad de productos costosos. Una de ellas apunta directamente a la campana del extractor, uno de los puntos más difíciles de limpiar. A través de TikTok, la creadora de contenido Cris, conocida como @brillaycocinaconcris, compartió un procedimiento que asegura dejar los filtros en buen estado en apenas diez minutos. El proceso comienza con la extracción de los filtros de la campana, donde suele concentrarse la mayor cantidad de grasa. Una vez retirados, se colocan en una cubeta o en la pileta de la cocina para facilitar la limpieza. Con los filtros ya listos, se prepara una mezcla básica que actúa sobre la suciedad adherida. Para eso, se espolvorea bicarbonato de sodio sobre ambas caras, cubriendo bien toda la superficie. Este ingrediente, de uso habitual en el hogar, ayuda a aflojar la grasa acumulada. A continuación, se suma una pequeña cantidad de detergente para platos, que potencia el efecto desengrasante sin necesidad de utilizar grandes volúmenes de producto. La combinación comienza a actuar de inmediato sobre los residuos. El siguiente paso es incorporar agua caliente, suficiente para cubrir los filtros. No es necesario que esté en ebullición, pero sí a una temperatura elevada para activar la mezcla. Luego, se deja reposar durante unos 10 minutos, tiempo clave para que la grasa se desprenda sin esfuerzo. Transcurrido ese lapso, se retiran los filtros y se realiza una limpieza suave con una esponja, sin necesidad de frotar intensamente. Finalmente, se enjuagan con abundante agua para eliminar cualquier resto de producto. Este tipo de métodos gana popularidad por su simpleza. La rapidez del procedimiento, el bajo costo de los materiales y la facilidad de aplicación explican su fuerte difusión en redes sociales. Antes de limpiar los filtros de la campana, es importante asegurarse de que el extractor esté apagado y completamente frío. Esto evita accidentes y facilita la manipulación de las piezas. Además, se recomienda retirar los filtros con cuidado para no deformarlos, especialmente si son de aluminio. Otro punto clave es no utilizar esponjas abrasivas ni elementos metálicos, ya que pueden dañar la superficie y reducir la vida útil del filtro. En caso de acumulación de grasa muy adherida, es preferible repetir el proceso antes que aplicar fuerza excesiva.