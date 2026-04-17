Guardar las esponjas de cocina en el congelador es un hábito que comenzó a difundirse como una alternativa simple para mejorar la higiene en el hogar. Aunque puede parecer extraño, se trata de un método cada vez más utilizado para mantener estos elementos en mejores condiciones. Este truco se popularizó porque las esponjas suelen acumular humedad, restos de comida y olores desagradables, lo que las convierte en un foco frecuente de malos aromas en la cocina. El principal objetivo de este método es reducir los malos olores que se generan en las esponjas de cocina. Al colocarlas en el congelador, las bajas temperaturas ayudan a frenar la proliferación de bacterias que producen esos aromas. Si bien no reemplaza una limpieza profunda, este recurso puede contribuir a mantener la esponja en mejores condiciones por más tiempo y evitar que despida olor. Para utilizar este método, se recomienda seguir algunos pasos simples: Este procedimiento puede repetirse con frecuencia, especialmente cuando la esponja comienza a presentar mal olor. Aunque es una solución práctica, es importante considerar algunos aspectos: Usado de forma complementaria, este truco puede ser útil para controlar olores y prolongar el uso de las esponjas en la cocina.