Quienes utilizan con frecuencia los baños de aeropuertos, restaurantes, centros comerciales, escuelas u oficinas seguramente notaron un detalle que se repite una y otra vez: muchos inodoros tienen un asiento con una abertura en forma de U. Aunque parece un simple diseño, detrás de esa característica existe una explicación que pocas personas conocen.

Lejos de tratarse de una cuestión estética o de una falla de fabricación, esta particular forma responde a razones vinculadas con la higiene, la comodidad y el mantenimiento de los sanitarios en espacios de uso masivo.

La razón por la que los baños públicos tienen asientos abiertos

Este tipo de asiento se encuentra principalmente en lugares donde circulan cientos o miles de personas cada día. Su diseño fue pensado para facilitar el uso compartido de los sanitarios y reducir algunos problemas habituales relacionados con la limpieza.

Su diseño fue pensado para facilitar el uso compartido de los sanitarios y reducir algunos problemas habituales relacionados con la limpieza. (Foto: ChatGPT)

Especialistas citados por la International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO) explican que la abertura frontal ayuda a disminuir el contacto del usuario con determinadas partes del asiento durante su utilización.

Además, esta característica reduce la acumulación de suciedad y salpicaduras en la parte delantera, una zona que suele requerir limpieza constante en los baños públicos.

Un diseño pensado para mejorar la higiene

Entre las principales ventajas de estos asientos se destacan:

Reducen el contacto directo con determinadas superficies.

Disminuyen la acumulación de suciedad en la parte frontal.

Facilitan algunas tareas de higiene personal.

Permiten una limpieza más rápida y eficiente.

Ayudan a mantener mejores condiciones sanitarias en espacios compartidos.

Por estos motivos, el diseño se convirtió en una solución práctica para lugares con gran circulación de personas.

También facilita el trabajo de limpieza

Otra de las razones fundamentales tiene que ver con el mantenimiento. Al contar con menos superficie que un asiento cerrado tradicional, los trabajadores encargados de la limpieza pueden desinfectarlo de forma más rápida.

Esta ventaja resulta especialmente importante en estaciones de transporte, centros comerciales, oficinas y otros espacios donde los baños deben limpiarse varias veces al día para garantizar condiciones adecuadas de higiene.

Por qué este modelo se convirtió en un estándar

La abertura en forma de U no es solamente una recomendación de diseño. En Estados Unidos, distintos códigos de plomería contemplan el uso de los llamados open-front seats (asientos abiertos al frente) en instalaciones sanitarias públicas.

El objetivo es favorecer entornos más higiénicos y facilitar el mantenimiento de los baños utilizados por grandes cantidades de personas.

Por eso, la próxima vez que ingreses a un baño público y veas uno de estos asientos, sabrás que no está roto ni fue diseñado de esa manera por casualidad.

Detrás de esa abertura existe una combinación de criterios de limpieza, comodidad y eficiencia que llevó a que este modelo se convierta en un estándar en numerosos países del mundo.