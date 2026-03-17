La reciente campeona del certamen de cebadores de la Fiesta Nacional del Mate reveló algunos trucos clave para lograr una infusión equilibrada y mantener el sabor en cada ronda. Ana Brugo, quien se consagró en el concurso de cebadores durante la Fiesta Nacional del Mate 2026 en Paraná, compartió los detalles que la llevaron a destacarse entre los participantes y quedarse con el premio mayor: un viaje de una semana a Río de Janeiro con todos los gastos cubiertos. Tras recibir el reconocimiento, la estudiante de Criminalística visitó Canal 9 Litoral, donde explicó cuáles son los cuidados fundamentales para preparar un buen mate y mantener la calidad durante toda la ronda. Entre las claves que destacó, Brugo subrayó la importancia de controlar la temperatura del agua. Según explicó, lo ideal es que se mantenga alrededor de los 80 grados, ya que una temperatura más alta puede alterar el sabor de la yerba. Otro aspecto esencial es mantener una cantidad constante de agua en cada cebada, lo que ayuda a conservar el equilibrio de la infusión y generar la espuma característica del mate bien preparado. En cuanto a la elección de la yerba, la ganadora aseguró que no se inclina por una marca en particular. “Uso cualquiera”, explicó, aunque señaló que le resulta más práctico trabajar con variedades que tienen menos cantidad de palo. Durante la entrevista, Brugo también detalló cómo prepara el mate antes de comenzar a cebar. “Le pongo un poco más de la mitad para que me salga bien la ”montañita”. No para sacarle tanto el polvo, sino para que el polvo vaya arriba y el palo abajo”, explicó. Según indicó, esta técnica no solo ayuda a formar la clásica inclinación de la yerba, sino que también evita que la bombilla se tape al momento de colocarla. Además de los consejos para cebar, la campeona mencionó algunas formas poco habituales para curar el mate. Entre ellas, nombró el uso de manteca o incluso whisky, ingredientes que, según explicó, permiten modificar levemente el perfil aromático del recipiente. Por su parte, el certamen analizó diferentes aspectos durante cada ronda de cebadas. Brugo contó que uno de los puntos más observados fue la estética del mate, especialmente la forma y estabilidad de la “montañita”. También se tuvo en cuenta la espumosidad de la infusión, algo que, según explicó, depende de mantener siempre la misma cantidad de agua en cada servicio. A pesar de haber demostrado técnica y precisión, Brugo reconoció que no imaginaba quedarse con el primer puesto. “En ningún momento me esperaba ser ganadora”, confesó tras conocer el resultado. El triunfo no solo le dio el reconocimiento como mejor cebadora del evento, sino también un viaje a Río de Janeiro, que planea disfrutar junto a su novio como parte del premio principal del certamen.