La cuenta regresiva para despedir el 2025 ya comenzó, y con ella llega el momento ideal para renovar energías y proyectar deseos para el año que está por venir. Entre las clásicas uvas, la ropa interior de colores y las maletas que recorren la casa, hay un ritual que en los últimos años se volvió tendencia gracias a una de las conductoras más queridas de la televisión: Galilea Montijo.

La promesa es clara: seguir estos pasos en la noche del 31 de diciembre podría ser la diferencia entre un año de apuros o uno lleno de oportunidades económicas. Lo mejor de todo es que no necesitas ser experto ni invertir grandes cantidades de dinero, solo fe, un puñado de lentejas y seguir las instrucciones al pie de la letra.

El ritual debe realizarse durante las 12 campanadas del 31 de diciembre, momento clave en el que las lentejas simbolizan la llegada de la abundancia económica. Fuente: Shutterstock.

El momento exacto: las campanadas marcan el inicio de la abundancia

La magia de este ritual reside en su sincronización perfecta con el cambio de año. No se trata de un ejercicio que puedas hacer en cualquier momento, sino que debe ejecutarse precisamente cuando el reloj marca la medianoche del 31 de diciembre. Prepara un puñado generoso de lentejas crudas y, si quieres potenciar aún más el ritual, guárdalas en una bolsita de color rojo, un tono asociado tradicionalmente con la prosperidad y la buena fortuna.

Cuando comiencen a sonar las 12 campanadas que anuncian la llegada del Año Nuevo, toma las lentejas con tus manos y lánzalas hacia el techo con energía. Lo fundamental es que estas semillas caigan sobre ti, como si fuera una lluvia de abundancia que te baña completamente.

Mientras las arrojas al aire, concentra tu mente en una sola cosa: pedir por dinero y abundancia-Galilea Montijo advierte que es crucial no mezclar peticiones, ya que pedir por trabajo u otras cosas podría traer oportunidades laborales mal pagadas o situaciones que no son exactamente lo que buscas.

La carrera por tu fortuna: recoge las lentejas antes de que termine el último repique

Aquí viene la parte más activa del ritual: inmediatamente después de lanzar las lentejas, debes tirarte al suelo y recoger la mayor cantidad posible antes de que terminen de sonar las campanadas. Este momento es crucial porque cada lenteja que logres recolectar representa la abundancia que permanecerá contigo durante todo el año. Puedes pedir ayuda a tus familiares o amigos que estén celebrando contigo, convirtiendo el ritual en una divertida actividad grupal que además fortalece los lazos con tus seres queridos.

La velocidad es esencial en esta fase, así que asegúrate de estar preparado físicamente para agacharte rápidamente. No importa si no logras recoger todas las lentejas, lo importante es el esfuerzo y la intención que pongas en esta acción simbólica de “atrapar” tu prosperidad antes de que se escape.

Las lentejas recolectadas se guardan en una bolsita roja que funciona como amuleto de prosperidad y debe llevarse en la cartera durante todo el año. Fuente: Shutterstock.

El amuleto que te acompañará 365 días: tu bolsita roja de la suerte

Una vez que hayas recogido tus lentejas, guárdalas inmediatamente en un pequeño saco o bolsita de color rojo. Este será tu amuleto personal de abundancia durante todo el 2026, y la clave de su efectividad está en llevarlo contigo a todas partes. Galilea Montijo recomienda colocarlo dentro de tu cartera o bolso, de manera que siempre esté cerca de ti y pueda atraer las oportunidades económicas dondequiera que vayas.