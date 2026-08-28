El laurel, la canela y el clavo de olor son ingredientes utilizados tanto en la cocina como en distintas tradiciones vinculadas con el bienestar.

El laurel, la canela y el clavo de olor forman parte de numerosas costumbres relacionadas con el bienestar y la armonía de los espacios. Al hervirlos juntos, el vapor libera sus aromas y permite perfumar naturalmente distintos ambientes de la vivienda.

La práctica también se popularizó en redes sociales por su vínculo con determinados rituales del Feng Shui, una filosofía china que propone organizar los espacios de manera que favorezcan la armonía y el equilibrio. AD Magazine explica que este concepto está relacionado con la interacción entre las personas y el entorno que habitan, y considera aspectos como el orden, la iluminación y la circulación del aire.

¿Qué representa el laurel, la canela y el clavo de olor?

Dentro de distintas tradiciones, cada uno de estos ingredientes tiene un significado simbólico particular. El laurel suele vincularse con la protección, el éxito y la capacidad de superar obstáculos, mientras que la canela se relaciona con la abundancia, la prosperidad y la energía positiva.

El clavo de olor, por su parte, suele asociarse con la protección y la limpieza energética de los espacios. Estas interpretaciones pertenecen al ámbito de las creencias y los rituales, por lo que no deben confundirse con efectos comprobados científicamente.

El laurel, la canela y el clavo de olor son ingredientes utilizados tanto en la cocina como en distintas tradiciones vinculadas con el bienestar. (Foto: Pixabay)

De hecho, no existen evidencias científicas que demuestren que hervir estos ingredientes atraiga dinero, suerte o prosperidad. Su principal efecto práctico es mucho más sencillo: el calor libera compuestos aromáticos que impregnan el ambiente y pueden contribuir a generar una sensación agradable.

Cómo preparar la mezcla de laurel, canela y clavo

La preparación es sencilla y requiere pocos ingredientes. Para realizarla, se puede seguir este procedimiento:

Colocar aproximadamente un litro de agua en una olla. Añadir cuatro o cinco hojas de laurel. Incorporar una o dos ramas de canela y cinco o seis clavos de olor. Llevar la preparación a ebullición y mantenerla durante unos 15 minutos. Apagar el fuego y dejar que el vapor aromatice el ambiente.

La mezcla puede utilizarse como una alternativa casera para perfumar la vivienda, especialmente en espacios donde se busca un aroma cálido y especiado. Siempre debe manipularse con precaución por tratarse de agua caliente y vapor.

Hervir estas especias permite liberar sus aromas y perfumar naturalmente los ambientes del hogar. Imagen creada con IA

Otros consejos para armonizar los ambientes

Además de los aromas, el Feng Shui propone distintas prácticas destinadas a mantener los espacios ordenados y favorecer una sensación de equilibrio. Entre ellas se encuentran:

Ventilar la vivienda: abrir puertas y ventanas permite renovar el aire de los ambientes.

Mantener despejadas las entradas: el orden en estos sectores tiene un papel importante dentro de esta filosofía.

Retirar objetos rotos o innecesarios: se busca evitar la acumulación de elementos que ya no cumplen una función.

Cuidar las plantas: las especies saludables pueden aportar una sensación de vitalidad al hogar.

Utilizar aromas durante momentos de relajación: velas, inciensos o preparaciones aromáticas pueden acompañar actividades como la meditación.

En este contexto, hervir laurel, canela y clavo puede entenderse principalmente como un ritual simbólico y una forma de aromatizar la casa, no como un método comprobado para modificar la situación económica o atraer acontecimientos favorables. Para quienes incorporan estas costumbres, el valor puede estar también en generar un momento de pausa y bienestar dentro de la rutina cotidiana.