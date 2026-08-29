Combinar hojas de laurel con bicarbonato: para qué se utiliza y por qué millares ya lo emplean en sus hogares

Una alternativa que ha empezado a ganar popularidad en los hogares mexicanos es la mezcla de hojas de laurel y bicarbonato de sodio, dos ingredientes que se encuentran comúnmente en la despensa y que exhiben propiedades complementarias.

El bicarbonato es efectivo contra los compuestos ácidos que causan malos aromas , neutralizándolos químicamente . En cuanto a las hojas de laurel, su contribución se basa en aceites esenciales que poseen propiedades antimicrobianas que limitan la proliferación de bacterias y hongos en ambientes cerrados y con escasa ventilación.

Los productos de limpieza comerciales, aunque suelen ser eficaces, también presentan desventajas: su elevado costo, la presencia de compuestos sintéticos y la fragancia artificial que no siempre resulta agradable para todos los usuarios.

Cómo combinar hojas de laurel y bicarbonato: el truco de limpieza del hogar que gana cada vez más adeptos

La receta no requiere equipamiento especial ni más de cinco minutos. El único paso que no debe omitirse es el secado previo de las hojas, dado que el laurel fresco puede generar humedad dentro del preparado y facilitar la aparición de moho.

Poner hojas de laurel en los rincones de la casa antes de Semana Santa | Para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen (foto: archivo).

El resultado es un desodorante pasivo de bajo costo, sin ingredientes de origen sintético y con un aroma más próximo al natural que el de la mayoría de los sprays o tabletas comerciales disponibles en el mercado.

Uso adecuado y precauciones a considerar de las hojas de laurel con bicarbonato

La mezcla de laurel y bicarbonato es eficaz como medida de mantenimiento diario. Este preparado minimiza los olores desagradables en espacios cerrados, inhibe el crecimiento de microorganismos en superficies de uso frecuente y revitaliza ambientes que carecen de ventilación regular, tales como el interior de un refrigerador o cajones de ropa.

Otro de sus principales atributos es su capacidad como limpiador suave para mesadas, azulejos y piletas. En este caso, se recomienda espolvorear la mezcla sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y enjuagar. Es importante señalar que no raya ni daña las griferías ni metales.

La versatilidad de esta preparación es otro aspecto relevante: el mismo compuesto puede funcionar tanto como desodorante ambiental como limpiador de contacto, lo que reduce la necesidad de contar con diversos productos en el hogar.

Esta preparación tiene múltiples aplicaciones en diversas áreas del hogar. Entre las más comunes y aconsejadas se destaca su uso como desodorante pasivo en armarios, cajones y heladera. Para ello, es indispensable colocar una cucharadita de la mezcla dentro de un saquito de tela y situarlo en el área a tratar.

Es fundamental tener en cuenta que esta mezcla no sustituye una desinfección exhaustiva ante problemas de humedad estructural, moho instalado o acumulación de suciedad. Su verdadera utilidad reside en la prevención diaria y no en la resolución de inconvenientes que han superado dicho umbral.