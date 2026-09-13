El precio medio de la luz para el lunes, 14 de septiembre de 2026 en España será de 178.77 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 4.727 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 14 de septiembre?

En el lunes, 14 de septiembre de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 300 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 300.0 euros De 8:00 a 9:00 290.0 euros De 20:00 a 21:00 285.01 euros De 22:00 a 23:00 267.01 euros De 9:00 a 10:00 260.0 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 14 de septiembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 45,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 45.01 euros De 14:00 a 15:00 46.58 euros De 13:00 a 14:00 50.0 euros De 15:00 a 16:00 57.99 euros De 16:00 a 17:00 70.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 218.18 De 1:00 a 2:00 212.5 De 2:00 a 3:00 203.11 De 3:00 a 4:00 200.0 De 4:00 a 5:00 200.18 De 5:00 a 6:00 202.94 De 6:00 a 7:00 217.24 De 7:00 a 8:00 242.04 De 8:00 a 9:00 290.0 De 9:00 a 10:00 260.0 De 10:00 a 11:00 159.34 De 11:00 a 12:00 84.25 De 12:00 a 13:00 45.01 De 13:00 a 14:00 50.0 De 14:00 a 15:00 46.58 De 15:00 a 16:00 57.99 De 16:00 a 17:00 70.0 De 17:00 a 18:00 95.01 De 18:00 a 19:00 134.21 De 19:00 a 20:00 212.0 De 20:00 a 21:00 285.01 De 21:00 a 22:00 300.0 De 22:00 a 23:00 267.01 De 23:00 a 24:00 237.89

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Consejos para ahorrar luz en casa

Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las alojamientos cuando no vayas a utilizarlas.

Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.

Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.

Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.

Contenido generado por inteligencia artificial.