Cobraba el subsidio para mayores de 52 años y recibió una herencia. La Justicia la obliga a devolver 9685 euros al SEPE (foto: Pexels)

Recibir una herencia mientras se cobra el subsidio para mayores de 52 años no implica automáticamente perder la prestación. Sin embargo, determinados ingresos y rendimientos derivados de los bienes heredados pueden modificar la situación económica del beneficiario y afectar al cumplimiento de los requisitos del SEPE.

Esto es precisamente lo que ocurrió con una mujer de Valencia que deberá devolver 9685,95 euros correspondientes al subsidio que había percibido. La beneficiaria recibió junto con su hermano una herencia familiar valorada en más de 140.000 euros y posteriormente ambos vendieron uno de los inmuebles incluidos en ella.

El caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) , que respaldó la decisión previa favorable al Servicio Público de Empleo Estatal. La cuestión fundamental no fue simplemente haber recibido una herencia, sino la incidencia que los bienes recibidos y sus rendimientos tuvieron sobre el límite de ingresos exigido para conservar el subsidio.

Por qué una mujer tendrá que devolver 9685 euros al SEPE

La mujer había obtenido en octubre de 2021 el reconocimiento del subsidio para mayores de 52 años, cuya duración estaba prevista hasta agosto de 2027. A finales de ese mismo año, ella y su hermano recibieron una herencia valorada conjuntamente en más de 140.000 euros, compuesta por inmuebles y dinero depositado en cuentas.

Meses después, en mayo de 2022, decidieron vender uno de los inmuebles. La propiedad tenía un valor de 85.880,29 euros cuando fue heredada y finalmente se vendió por 153.000 euros. Al repartirse el importe entre ambos hermanos, la beneficiaria recibió 76.500 euros.

El SEPE había suspendido temporalmente el pago de la ayuda tanto cuando se produjo la herencia como al formalizarse la venta del inmueble, aunque posteriormente reanudó los pagos. Más adelante, la Administración reclamó la devolución de las cantidades percibidas entre enero de 2022 y noviembre de 2023, por un total de 9685,95 euros.

La mujer se opuso a la reclamación y aportó documentación para acreditar que había comunicado al SEPE tanto la recepción de la herencia como la posterior compraventa. Consideraba que, al haber informado de las operaciones, la devolución debía limitarse a las mensualidades directamente afectadas. Sin embargo, primero el Juzgado de lo Social número 1 de Valencia y posteriormente el TSJCV respaldaron la posición del SEPE.

Cobraba el subsidio para mayores de 52 años y recibió una herencia. La Justicia la obliga a devolver 9685 euros al SEPE (foto: Wikimedia Commons) CKL Comunicaciones coop

Cómo puede afectar una herencia al subsidio para mayores de 52 años

Uno de los aspectos fundamentales del caso es que recibir una herencia no provoca automáticamente la pérdida del subsidio para mayores de 52 años. La clave está en determinar qué rentas y rendimientos deben computarse y comprobar si el beneficiario continúa cumpliendo el requisito económico exigido para mantener la prestación.

Sin embargo, la nueva situación patrimonial puede generar ingresos que sí tengan consecuencias. El alquiler de un inmueble heredado, los rendimientos de determinados activos o la posterior venta de los bienes pueden modificar las rentas computables y afectar al cumplimiento de los requisitos.

También resulta fundamental comunicar al SEPE cualquier cambio que pueda influir en las condiciones para seguir cobrando la prestación.

Esto se debe a que el subsidio para mayores de 52 años está condicionado al mantenimiento de un determinado nivel de rentas. Una modificación relevante de los ingresos puede afectar al derecho a percibirlo.