En esta noticia
La mezcla de zanahoria y harina integral es clave para quienes buscan comer saludable. En esta línea, preparar pan casero con ingredientes simples y naturales es una manera accesible de sumar variedad y opciones saludables a la alimentación diaria.
El pan de zanahoria con harina integral reúne los nutrientes de los vegetales y los beneficios de los cereales integrales, ofreciendo una alternativa rica en fibra, vitaminas y minerales para disfrutar en desayunos o meriendas. El resultado es un alimento con un sabor equilibrado y perfecto para hacerlo en casa.
Conoce el paso a paso de la receta y prepárala desde la comodidad de tu hogar. Podrás disfrutar de este pan en menos de una hora.
¿Qué se necesita para el pan de zanahoria?
A continuación, los ingredientes que necesitas para esta receta:
- 2 tazas de harina integral
- 1 taza de zanahoria rallada
- 1/2 taza de azúcar mascabo o común
- 2 huevos
- 1/2 taza de aceite vegetal
- 1/2 taza de leche (puede ser vegetal)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
Opcional: 1/2 taza de nueces picadas o pasas de uva
¿Cómo preparar el pan de zanahoria?
Ten en cuenta la preparación del pan de zanahoria con harina integral:
- Precalentar el horno a 180 °C. Engrasar y enharinar un molde para pan.
- En un bowl, mezclar huevos, azúcar, aceite, leche y la esencia de vainilla hasta integrar.
- Incorporar la zanahoria rallada.
- Tamizar harina, polvo de hornear, bicarbonato y sal. Agregar de a poco a la mezcla anterior, integrando con una espátula.
- Sumar nueces o pasas si se desean.
- Verter la preparación en el molde y hornear entre 40 y 45 minutos, o hasta que un palillo salga seco.
- Dejar enfriar antes de desmoldar.
¿Qué beneficios tiene el pan de zanahoria?
Incluir pan de zanahoria y harina integral puede ofrecer varias ventajas:
- Más fibra: aporta fibra que favorece la digestión y el tránsito intestinal.
- Vitaminas y minerales: rica en vitamina A, antioxidantes y minerales como el potasio, útiles para la vista y el sistema inmunológico.
- Menor impacto en la glucosa: suelen tener un índice glucémico más bajo que los elaborados con harina refinada.
- Mayor saciedad: ayuda a mantener la sensación de llenura por más tiempo.
- Grasas saludables: suma grasas beneficiosas para el corazón.
- Valor nutricional superior: combina cereales integrales y vegetales, por lo que resulta más nutritivo que un pan hecho solo con harina blanca.
Consumido con moderación, es una opción casera y completa que contribuye a mejorar la calidad de la dieta diaria.