Recetas con zanahoria para cuidar la salud

La mezcla de zanahoria y harina integral es clave para quienes buscan comer saludable. En esta línea, preparar pan casero con ingredientes simples y naturales es una manera accesible de sumar variedad y opciones saludables a la alimentación diaria.

El pan de zanahoria con harina integral reúne los nutrientes de los vegetales y los beneficios de los cereales integrales, ofreciendo una alternativa rica en fibra, vitaminas y minerales para disfrutar en desayunos o meriendas. El resultado es un alimento con un sabor equilibrado y perfecto para hacerlo en casa .

Receta de pan de zanahoria integral

Conoce el paso a paso de la receta y prepárala desde la comodidad de tu hogar. Podrás disfrutar de este pan en menos de una hora.

¿Qué se necesita para el pan de zanahoria?

A continuación, los ingredientes que necesitas para esta receta:

2 tazas de harina integral

1 taza de zanahoria rallada

1/2 taza de azúcar mascabo o común

2 huevos

1/2 taza de aceite vegetal

1/2 taza de leche (puede ser vegetal)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 pizca de sal

Opcional: 1/2 taza de nueces picadas o pasas de uva

¿Cómo preparar el pan de zanahoria?

Ten en cuenta la preparación del pan de zanahoria con harina integral:

Precalentar el horno a 180 °C. Engrasar y enharinar un molde para pan. En un bowl, mezclar huevos, azúcar, aceite, leche y la esencia de vainilla hasta integrar. Incorporar la zanahoria rallada. Tamizar harina, polvo de hornear, bicarbonato y sal. Agregar de a poco a la mezcla anterior, integrando con una espátula. Sumar nueces o pasas si se desean. Verter la preparación en el molde y hornear entre 40 y 45 minutos, o hasta que un palillo salga seco. Dejar enfriar antes de desmoldar.

¿Qué beneficios tiene el pan de zanahoria?

Incluir pan de zanahoria y harina integral puede ofrecer varias ventajas:

Más fibra: aporta fibra que favorece la digestión y el tránsito intestinal. Vitaminas y minerales: rica en vitamina A, antioxidantes y minerales como el potasio, útiles para la vista y el sistema inmunológico. Menor impacto en la glucosa: suelen tener un índice glucémico más bajo que los elaborados con harina refinada. Mayor saciedad: ayuda a mantener la sensación de llenura por más tiempo. Grasas saludables: suma grasas beneficiosas para el corazón. Valor nutricional superior: combina cereales integrales y vegetales, por lo que resulta más nutritivo que un combina cereales integrales y vegetales, por lo que resulta más nutritivo que un pan hecho solo con harina blanca.