El misterio de por qué un emblemático tren siempre toca bocina al pasar por uno de los lugares más peligrosos del país.

Hay un tramo de la Puna salteña donde los maquinistas del tren C-14 siempre hacen sonar la bocina. No es una señal de aviso. Es un homenaje.

El ritual ocurre en la Quebrada del Agua, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar , en uno de los sectores más inhóspitos del ramal que une Salta con el paso internacional Socompa, en la frontera con Chile.

La tragedia que quedó grabada en la montaña

En 1996, la locomotora GT22 9702 cayó cerca de 100 metros al vacío en ese mismo tramo. Una fuerte nevada y presuntas avalanchas afectaron el recorrido y provocaron la muerte de tres ferroviarios.

Las condiciones extremas del terreno, con precipicios profundos, nieve y zonas prácticamente inaccesibles, impidieron recuperar los cuerpos durante más de una semana.

La locomotora y varios vagones nunca pudieron ser retirados del lugar. Sus restos siguen en la cordillera y son visibles desde el trazado ferroviario. Archivo.

La locomotora y varios vagones nunca pudieron ser retirados del lugar. Sus restos siguen en la cordillera y son visibles desde el trazado ferroviario.

Con el paso de los años, los maquinistas mantuvieron la costumbre de tocar la bocina al pasar por ese sector. Una forma de recordar a los trabajadores ferroviarios que murieron ahí.

Qué es el ramal C-14 y por qué sigue activo

El ramal C-14 fue inaugurado en 1948 y es uno de los recorridos ferroviarios más complejos del país. Atraviesa quebradas, túneles, viaductos y pasos andinos en condiciones geográficas extremas.

En algunos puntos supera los 4.000 metros de altitud antes de llegar a Socompa.

Hoy opera bajo el sistema Belgrano Cargas y cumple un rol estratégico en:

El transporte vinculado a la minería del norte argentino.

La conexión logística con Chile.

El recorrido del Tren a las Nubes, uno de los servicios turísticos ferroviarios más reconocidos de Sudamérica.

Si bien el tiempo pasó y el ramal cambió de función, la tradición de la bocina en la Quebrada del Agua se mantiene intacta entre los maquinistas que conocen la historia.

El C-14 sigue cruzando la Cordillera, y en ese tramo silencioso de alta montaña, el sonido de la bocina dice lo que nadie necesita explicar.