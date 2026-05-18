La desaparición de Yulixa Toloza mantiene en alerta a las autoridades en Colombia, mientras avanzan nuevas líneas de investigación que podrían ser clave para esclarecer lo ocurrido. El caso, ocurrido en Bogotá tras un procedimiento estético, ha generado preocupación por las condiciones en las que operan algunos centros de medicina estética en el país. En los últimos días, la investigación ha tomado un nuevo rumbo tras conocerse el análisis de una posible comunicación internacional vinculada al caso. Este elemento se suma a otros hallazgos que ya habían encendido las alarmas, como el estado en el que habría salido la mujer del procedimiento. Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía continúan recolectando pruebas, testimonios y material audiovisual para reconstruir los hechos y determinar responsabilidades en una investigación que sigue abierta. Yulixa Toloza desapareció el 13 de mayo de 2026 tras someterse a un procedimiento estético en un centro ubicado en el sur de Bogotá. Según las primeras versiones del caso, la mujer habría ingresado a una lipólisis láser con sedación en un establecimiento que actualmente es investigado por presuntas irregularidades. Las autoridades manejan información según la cual la paciente habría salido en estado delicado tras la intervención, lo que encendió las alertas sobre la atención recibida en el lugar. Desde ese momento, no se ha confirmado su paradero y el caso continúa bajo investigación activa con revisión de cámaras de seguridad, testimonios de testigos y verificación del funcionamiento del establecimiento donde se realizó el procedimiento. Uno de los elementos más recientes en la investigación es el análisis de una llamada internacional proveniente desde Venezuela, que estaría relacionada con el caso. Esta comunicación es evaluada por las autoridades como una posible pista para rastrear movimientos posteriores a la desaparición. Aunque no se ha confirmado que la llamada haya sido realizada por la víctima, sí forma parte de las evidencias que están siendo analizadas dentro del proceso investigativo. Esta línea busca establecer si hubo desplazamientos o contactos posteriores al hecho ocurrido en Bogotá. Por ahora, las autoridades mantienen reserva sobre los detalles de la comunicación mientras avanzan en la verificación de la información. El centro donde se realizó el procedimiento estético fue intervenido por las autoridades luego de detectarse presuntas irregularidades en su funcionamiento. Entre los hallazgos preliminares se investiga si el lugar contaba con los permisos necesarios para realizar procedimientos invasivos con sedación. De acuerdo con la investigación, el establecimiento habría operado sin cumplir todos los requisitos sanitarios exigidos, lo que llevó a su cierre preventivo mientras avanzan las indagaciones. Los responsables del lugar también son objeto de investigación, ya que se busca establecer si hubo negligencia, mala praxis o posibles delitos asociados a la desaparición de la mujer. El caso continúa abierto y bajo seguimiento de las autoridades competentes.