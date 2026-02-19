El ranking más reciente del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) ha puesto de manifiesto que un país de América Latina lidera la producción de oro en la región, superando incluso a diversas potencias globales. El oro es considerado uno de los metales preciosos más valorados a nivel mundial, debido a su rareza, su significancia económica, su aplicación industrial y su simbolismo cultural. De acuerdo con el informe Mineral Commodity Summaries 2025, México se ha establecido como el principal productor de oro en la región, con 130 toneladas extraídas en 2024. Este volumen lo posiciona por encima de naciones como Perú (100 toneladas), Brasil (70 toneladas) y Colombia (60 toneladas). Adicionalmente, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial, compartiendo esta posición con Ghana y Kazajistán y posee reservas estimadas en 1.400 toneladas que aún no han sido explotadas. El listado de los mayores productores de oro en el planeta es liderado por China, que produce 380 toneladas anuales. A continuación, se presenta el ranking de los principales países productores: Aunque Argentina no se encuentra entre los líderes globales, presenta una producción de oro constante, con un promedio anual cercano a 35 toneladas, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Minería. En 2024, las exportaciones mineras alcanzaron los u$s 4.673 millones, lo que representa un crecimiento del 15,1% en comparación con el año anterior. El oro constituyó el 67,2% del total exportado, lo que reafirma su importancia estratégica en la economía nacional. Cinco provincias concentran la mayor parte de las exportaciones mineras: Santa Cruz (38,3%), San Juan (31,4%), Jujuy (16,1%), Salta (6,8%) y Catamarca (6%). No obstante, San Juan lidera en oro, dado que este mineral representa el 96,6% de sus envíos al exterior. En menor medida, Catamarca, Jujuy y Salta también contribuyen, aunque su producción es más diversificada, incluyendo litio y plata. Para 2025, se anticipa una producción que superará 1,1 millones de onzas, impulsada por proyectos en la región patagónica y el noroeste argentino. El oro conserva su atractivo por diversas razones: Cerca de 20 empresas mineras operan en México, lo que potencia su capacidad de producción. Se espera que la inversión en el sector aumente, generando más empleos y desarrollo local.El oro sigue siendo un recurso clave para la economía argentina. Se prevé que nuevas exploraciones en la Patagonia y el noroeste impulsen la producción y fortalezcan las exportaciones en los próximos años.