Tras muchos años de encierro, los 30 grandes felinos que fueron rescatados del ex Zoo de Luján llegaron sanos y salvos a sus nuevos hogares en Sudáfrica y Estados Unidos , lo que marca un hito en la misión internacional de rescate liderada por la organización mundial de bienestar animal Four Paws.

Tras partir desde Argentina, nueve tigres y seis leones llegaron al Lionsrock Big Cat Sanctuary de Four Paws , en Sudáfrica , mientras que ocho tigres y siete leones arribaron a The Wild Animal Sanctuary (TWAS), en Colorado, Estados Unidos .

30 felinos rescatados del ex Zoo de Luján llegaron a Sudáfrica y EE.UU.

A su llegada a Lionsrock, los animales fueron cuidadosamente trasladados a recintos de adaptación especialmente preparados, donde ya comenzaron a familiarizarse con su nuevo entorno.

En tanto, en Estados Unidos, los 15 grandes felinos llegaron sanos y salvos a Denver. Tras completar los controles correspondientes, fueron trasladados en dos camiones hasta The Wild Animal Sanctuary.

Allí ingresaron a recintos temporales especialmente preparados para que puedan comenzar a adaptarse a su nuevo entorno y permanecer bajo observación.

El proceso de adaptación será gradual. A medida que los animales estén preparados, pasarán progresivamente a espacios más amplios hasta que finalmente puedan acceder a los grandes hábitats del santuario.

Para muchos de estos animales, esta será la primera vez que tengan la oportunidad de experimentar amplios espacios naturales, después de haber pasado años en recintos inadecuados en el ex Zoo Luján , clausurado en 2020 debido a preocupaciones relacionadas con el bienestar animal.

“La llegada de estos leones y tigres a Lionsrock y The Wild Animal Sanctuary marca el comienzo de una nueva etapa para animales que han atravesado años de dificultades ”, señaló Luciana D’Abramo, Chief Programme Officer de Four Paws.

“Verlos finalmente ingresar a un entorno donde simplemente pueden ser leones y tigres es increíblemente emocionante y gratificante para nuestros equipos de todo el mundo”, añadió.

Cómo fue el traslado que llevó meses de planificación

El traslado de los 30 grandes felinos fue el resultado de meses de planificación y del trabajo conjunto de veterinarios, especialistas en bienestar animal, expertos en transporte y equipos de santuarios de distintos países, manteniendo el bienestar de los animales como máxima prioridad durante toda la operación.

Tanto en Sudáfrica como en Estados Unidos, los animales atraviesan ahora un proceso gradual de adaptación a sus nuevos hogares, respetando las necesidades individuales y los tiempos de cada uno.

En Lionsrock, los grandes felinos están siendo monitoreados de cerca por el equipo especializado en cuidado animal del santuario.

Veterinarios y cuidadores observan su comportamiento, apetito y movilidad, mientras que distintas actividades de enriquecimiento y rutinas cuidadosamente planificadas contribuyen a su adaptación al nuevo entorno.

“Las próximas semanas serán cruciales para estos animales mientras se adaptan a su nuevo entorno. Cada león y cada tigre responde de manera diferente a los cambios, especialmente después de largos períodos de confinamiento. Nuestro equipo los está monitoreando de cerca y les está dando el tiempo y el espacio que necesitan para adaptarse a su propio ritmo. Ya estamos observando señales alentadoras de curiosidad y confianza en varios de ellos”, señaló D’Abramo.