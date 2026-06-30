La Ruta Nacional 14 se convertirá en el primer camino habilitado para la conducción de vehículos autónomos. Las obras de innovación se enmarcan en un proceso más amplio de modernización del sistema de transporte, pero dependerán de la finalización de la construcción de la traza.

La primera ruta para vehículos sin conductores

El esquema fue impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien planteó que el objetivo es la adaptación de infraestructura para las nuevas tecnologías.

El Ejecutivo avanzó con las normas para permitir el tránsito de vehículos autónomos sin que la regulación vigente interfiera. La visión del oficialismo es que el marco legal debe acompañar la evolución tecnológica y no limitarla.

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“La 14, una vez que esté terminada y esté en condiciones, va a ser la primera ruta que vamos a habilitar para la conducción autónoma”, detalló Sturzenegger.

El proyecto también busca atraer inversiones internacionales en el sector automotor. Dentro de los principales nombres figura Tesla, la compañía de Elon Musk.

Para el Gobierno el desarrollo de este tipo de tecnología requiere regulatorias específicas y una mayor apertura comercial. En este marco, destacaron el acuerdo con Estados Unidos para facilitar la llegada de autos sin conductores.

La seguridad vial: un eje central para la innovación

Uno de los ejes centrales para el proyecto es la seguridad en las rutas. El Ejecutivo señala que la automatización podría reducir accidentes, en específico los frontales.

“Una ruta va y vuelve, esos autos no chocan, no pueden chocar nunca de frente”, detalló el funcionario.

Sin embargo, se detalla que la reducción en los accidentes de tránsitos no depende solo de la tecnología, sino también del estado de los caminos.

Se trata de una ruta clave por su conexión directa con Brasil y su rol dentro del transporte del Mercosur.