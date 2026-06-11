Mientras gran parte de los argentinos espera la llegada del próximo feriado nacional, miles de personas contarán con un beneficio adicional que les permitirá disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días consecutivos.

La medida alcanza a trabajadores de distintas localidades del país que tendrán asueto el viernes 12 de junio por celebraciones vinculadas a aniversarios fundacionales y fechas históricas de sus comunidades. Al combinarse con el fin de semana y el feriado nacional del lunes 15 de junio en homenaje al General Martín Miguel de Güemes, se conformará un descanso extendido ideal para viajar, descansar o realizar actividades recreativas.

Qué localidades tendrán asueto el 12 de junio

Según lo dispuesto por las autoridades locales, las siguientes ciudades y localidades contarán con una jornada especial de descanso:

Gardey, partido de Tandil (Buenos Aires).

Manuel Ocampo, partido de Pergamino (Buenos Aires).

Concordia (Entre Ríos).

Gualeguay (Entre Ríos).

Ibarreta (Formosa).

El Colorado (Formosa).

Oberá (Misiones).

Tartagal (Salta).

Ciudad de San Juan (San Juan).

En la mayoría de los casos, los asuetos fueron establecidos para conmemorar aniversarios fundacionales o acontecimientos históricos relevantes para cada comunidad.

Quiénes podrán acceder al fin de semana largo

El beneficio alcanzará principalmente a los trabajadores de la administración pública que desempeñan tareas en las localidades mencionadas.

Para este sector, la suspensión de actividades suele aplicarse de manera automática, permitiendo que los empleados estatales puedan disfrutar de la jornada sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

En cambio, para los trabajadores del sector privado, la situación dependerá de la decisión de cada empleador. En muchos casos, estas fechas son consideradas jornadas no laborables, por lo que las empresas pueden optar por adherirse o mantener la actividad habitual.

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Un descanso que impulsa el turismo

Los fines de semana largos suelen convertirse en una oportunidad para movilizar el turismo interno y generar actividad económica en distintas regiones del país.

Hoteles, restaurantes, complejos recreativos y emprendimientos vinculados al sector suelen registrar un aumento en la demanda durante estos períodos, especialmente cuando las fechas permiten realizar escapadas de corta duración.

Además, muchas familias aprovechan estos días para visitar destinos cercanos, disfrutar de propuestas gastronómicas o participar de eventos culturales organizados en las localidades que celebran sus aniversarios.

Todos los feriados que quedan en 2026

Tras este descanso especial, el calendario oficial todavía contempla varias fechas importantes:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, miles de trabajadores tendrán la posibilidad de disfrutar de una pausa más extensa de lo habitual antes de la llegada del invierno, gracias a un asueto local que se suma al próximo feriado nacional.