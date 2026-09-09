La preparación física después de los 50 años no es solo una cuestión estética, según José Ruiz, entrenador personal con experiencia en trabajo para personas mayores. Para el especialista, entrenar en esta etapa de la vida es, ante todo, una forma de proteger la autonomía.

Ruiz enumera cinco pilares que reflejan cómo envejece el cuerpo: fuerza de piernas, fuerza de agarre, equilibrio, movilidad y resistencia. Según explica, estas aptitudes no son simples cualidades deportivas, sino que marcan la capacidad de levantarse, desplazarse y recuperarse ante un tropiezo o una caída.

Evaluar estas capacidades hoy, sostiene el entrenador, da pistas sobre la reserva física que la persona tendrá en el futuro. Por eso recomienda que, si preocupa cómo se llegará a los setenta años, el entrenamiento después de los 50 se enfoque en habilidades prácticas para mantener la independencia.

José Ruiz, entrenador personal experto en quitar barrigas: “Después de los 50, ejercicios como sentadillas, step-ups o zancadas deberían formar parte de cualquier entrenamiento”.

Piernas, agarre y equilibrio

Sobre la fuerza de piernas, Ruiz advierte sobre las pequeñas señales de pérdida funcional y asegura: “Después de los 50 años, ejercicios como sentadillas, step-ups, zancadas o bisagras de cadera deberían formar parte de cualquier programa de entrenamiento bien diseñado”.

La fuerza de agarre, muchas veces pasada por alto, también influye en tareas cotidianas como abrir un frasco o cargar bolsas. El entrenador recomienda mantenerla con trabajo con cargas, remos y caminatas sujetando peso. En cuanto al equilibrio, señala que no alcanza con la potencia muscular: hace falta trabajo unilateral, superficies cambiantes y ejercicios de estabilidad.

Movilidad y resistencia, las claves finales

Respecto a la movilidad, Ruiz identifica frases habituales como “ya no soy flexible” o “ya no puedo agacharme como antes”, y explica que la causa suele ser usar cada vez menos amplitud de movimiento. Mantener rangos útiles al agacharse, girar o alcanzar objetos ayuda a evitar restricciones en la vida diaria.

La resistencia, por su parte, condiciona la actividad cotidiana: cuánto cansa una caminata o subir escaleras. Puede mejorarse con caminatas rápidas, bicicleta, natación o simplemente moviéndose más. Según Ruiz, “llegar fuerte a los 70 no significa correr maratones, ni levantar 150 kilos, ni tener abdominales”, sino conservar la capacidad de moverse con independencia.