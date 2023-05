El explosivo cruce entre Jorge Lanata y Eduardo Feinmann que terminó a los chispazos: "Me importa un pomo"

Jorge Lanata y Eduardo Feinmann protagonizaron un tenso cruce en el pase de Radio Mitre, luego de que discutieran por el asesinato del ladrón a manos de un policía que le disparó 5 veces por la espalda mientras escapaba en una moto robada.

El conductor de Lanata Sin Filtro le aseguró a Feinmann que le sorprendía "escuchar a gente diciendo que hay que matar a los chorros" y remarcó que ese acto es ilegal, ya que "el tipo no puede disparar por la espalda".

Le robaron, no opuso resistencia y después mató ladrón por la espalda

"Inventate un país": el escandaloso cruce entre Brancatelli y Paulo Kablan en C5N por un caso policial

"Podía dispararle a la rueda. No tenía que matarlo. El chorro se estaba yendo. Disparar por la espalda es ilegal. Entiendo la bronca de la gente por la inseguridad porque yo también la sufro, pero de ahí a matar gente es otra cosa", sostuvo el periodista conductor de PPT, antes de destacar que su opinión no era la más popular y que por lo que dijo era posible que lo llegaran a insultar.

Para remarcar su distancia con la opinión de Lanata, Feinmann aclaró que el piensa "todo lo contrario" y que fue "políticamente incorrecto". Por su parte, el Lanata le contestó, seco: "Me importa un pomo ser políticamente correcto".

"Coincido en que no hay que matar a nadie, ahí estamos de acuerdo. Ahora, entre la muerte de un delincuente o la de un policía o un civil, me quedo con la muerte del delincuente", consideró el periodista que trabaja como conductor del noticiero de LN+.

Para argumentar su posición, el periodista que conduce la primara mañana en Radio Mitre dejó en claro que "el policía no salió a matar", sino que el que había salido "de caño a ‘trabajar' fue el delincuente".

"En todo trabajo existe el accidente de trabajo. Te puede pasar maestro. Ese laburo tiene riesgos: si salís de caño, alguien del otro lado puede estar enfierrado. Es lo que elegiste. El delincuente tenía un arma tumbera. Imaginate: cuando te encañonan no preguntás si el arma es propia o impropia. No preguntás si está cargada o no está cargada", vociferó en el pase de ambos programas.



En medio de la charla, la discusión subió la temperatura de ambos interlocutores y todo se puso cada vez más tenso. ¿Hay que dejarse robar? ¿No puedo defender mi vida y mis bienes?", le preguntó Feinmann a Lanata, quien le contestó: "El tipo se estaba yendo Eduardo, disparale a las gambas".

El periodista que conducía PPT en El Trece le indicó a su colega que preferiría no oponer resistencia en un robo, antes de que corra en peligro de que lo asesinen. "No hay nada que yo tenga encima que valga más que mi vida", le dijo el conductor a Feinmann.

El dueño de Mercado Libre reveló la clave para multiplicar tus ahorros: todos pueden hacerlo

El dueño de Mercado Libre reveló la clave para multiplicar tus ahorros: todos pueden hacerlo

Por su parte, el polémico periodista sostuvo que esta situación "en cualquier país normal no se discutiría" y arremetió contra "el garantismo y el ladriprogresismo asqueroso" en relación con el repudio de la sociedad ante estos hechos de justicia por mano propia". "Insisto, el policía no salió a matar chorros, el tipo fue al supermercado. Para mi no fue justicia por mano propia", consideró.

En tanto, Lanata le respondió que "el problema es que el Estado le da un arma al policía, y le pone algunas condiciones para tener el arma. Tener un arma te hace más responsable, no menos".

"Está bien, no nos vamos a poner de acuerdo, cuando esté el juicio veremos cómo sigue la historia", concluyó el periodista de LN+.