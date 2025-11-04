China avanza con paso firme hacia una transformación militar que preocupa a las grandes potencias del mundo.

Detrás de su inversión en ciberdefensa y armamento de última generación, se esconde un plan silencioso para alterar el equilibrio global.

Expertos señalan que el Ejército Popular de Liberación se prepara para dominar la guerra cibernética, nuclear y robótica. Y aunque el gigante asiático no lo admite abiertamente, todo apunta a que tiene una fecha marcada para convertirse en la potencia militar más poderosa del planeta.

El año exacto en que el ejército chino sería capaz de conquistar el mundo

Fuente: Shutterstock Alexander Ryabintsev

Según expertos, China se prepara para alcanzar su máximo poder militar y tecnológico en 2049, año que marcará el centenario de la fundación de la República Popular.

De acuerdo con análisis estratégicos, ese será el punto culminante de un plan que busca posicionar al país como la mayor potencia militar global, capaz de competir y superar a Estados Unidos.

El Ejército Popular de Liberación (EPL) no solo avanza en armamento convencional, sino también en guerra cibernética, robótica y nuclear, tres áreas donde pretende dominar el escenario mundial.

Según el medio Escudo Digital, la ambición china es redefinir por completo el equilibrio de poder internacional en menos de 25 años.

El plan de China para alcanzar la supremacía militar mundial

El año 2049 marca el centenario de la República Popular China y simboliza el “gran rejuvenecimiento” impulsado por Xi Jinping.

Bajo esa meta, el Partido Comunista trazó una hoja de ruta que busca modernizar por completo su ejército antes de 2035 y convertirlo en una fuerza “de clase mundial” antes del 2050.

Con una combinación de inversión, innovación y control político, Pekín avanza hacia el momento en que dejará de ser una potencia emergente para consolidarse como el actor dominante del nuevo orden mundial.

Un cambio que podría alterar el equilibrio global

El ascenso militar de China no solo redefine su papel en Asia, sino que plantea un desafío directo al orden internacional establecido desde la Guerra Fría.