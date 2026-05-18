Un grupo de arqueólogos logró recuperar restos históricos vinculados al Faro de Alejandría, considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo. El hallazgo se produjo frente a las costas de Egipto, donde enormes estructuras permanecían sumergidas desde hace siglos. La expedición permitió extraer columnas, bloques de piedra y fragmentos arquitectónicos del antiguo monumento. Los especialistas trabajan ahora en tareas de análisis y restauración de las piezas encontradas en el fondo del mar Mediterráneo. Las investigaciones submarinas fueron realizadas por equipos internacionales que desde hace años exploran las ruinas hundidas cerca del puerto de Alejandría. El Faro de Alejandría fue construido durante la época ptolemaica y era utilizado para orientar embarcaciones que llegaban a uno de los puertos más importantes de la antigüedad. Con el paso de los siglos, la estructura terminó destruida por fuertes terremotos. El monumento era considerado una de las construcciones más impresionantes del mundo antiguo por su altura y su importancia para la navegación marítima. Los investigadores buscan ahora reconstruir digitalmente parte de la estructura original para comprender cómo funcionaba el histórico faro y preservar uno de los mayores símbolos de la historia de Egipto.