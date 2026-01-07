El eclipse solar de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más destacados de las próximas décadas. Especialistas advierten que se tratará de un eclipse anular extremo, un tipo de evento que no oscurece por completo el cielo pero que implica mayores riesgos para la vista si se observa sin protección. La combinación entre su geometría, duración y áreas de visibilidad lo convierten en un acontecimiento excepcional.

¿Cuándo será el eclipse solar extremo de 2026?

El fenómeno ocurrirá el martes 17 de febrero de 2026 y se desarrollará a lo largo de varias horas. Durante ese lapso, la Luna pasará frente al Sol sin cubrirlo por completo, generando el característico “anillo de fuego”.

Las fases principales, en horario universal (UTC), serán:

Inicio del eclipse parcial: alrededor de las 09:56

Máximo del eclipse: entre las 12:11 y las 12:13

Fin del eclipse: cerca de las 14:27

Aunque el evento completo durará más de cuatro horas, la fase anular será breve y solo visible desde zonas muy específicas.

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar del siglo?

La visibilidad variará según la ubicación geográfica:

Fase anular (anillo de fuego): se observará únicamente en una franja muy reducida que atraviesa la Antártida y sectores del océano Austral.

Eclipse parcial: será visible en regiones del extremo sur de América del Sur, como la Patagonia, además de zonas del sur de África, Madagascar y áreas oceánicas cercanas.

En la mayor parte del mundo, el eclipse no será visible o solo podrá apreciarse de manera muy tenue.

¿Por qué este eclipse solar es considerado “extremo”?

Este eclipse se clasifica como extremo por una combinación de factores poco frecuentes. En su punto máximo, la Luna cubrirá aproximadamente el 96,3 % del disco solar, una proporción muy elevada que genera un anillo luminoso intenso y visualmente impactante.

Además, el fenómeno se producirá cuando la Luna esté cerca de su apogeo, es decir, en uno de los momentos más lejanos de su órbita respecto de la Tierra. Esto hace que su tamaño aparente sea menor que el del Sol, impidiendo la ocultación total y potenciando el efecto del anillo de fuego.

A esto se suma que la fase más espectacular solo podrá verse desde zonas remotas y poco pobladas, lo que refuerza su carácter excepcional dentro de los eclipses solares del siglo XXI.

¿Por qué es considerado uno de los eclipses más peligrosos del siglo?

El riesgo principal de este eclipse está relacionado con la observación directa del Sol. Al no producirse una oscuridad total, muchas personas pueden subestimar el peligro y mirar el fenómeno sin la protección adecuada.

Durante un eclipse anular, la radiación solar sigue siendo intensa y puede provocar daños irreversibles en la retina en pocos segundos. Por ese motivo, los astrónomos recomiendan no observar el eclipse a simple vista y utilizar únicamente lentes certificados para eclipses solares o métodos de proyección indirecta.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo observar el eclipse solar de 2026 de forma segura?

Para quienes se encuentren en zonas donde el eclipse sea visible, los expertos sugieren: