Primer eclipse solar de 2026: solo se podrá ver desde esta zona de Argentina. Foto: Archivo.

El primer eclipse solar de 2026 está a la vuelta de la esquina y promete ser un espectáculo astronómico único: un eclipse solar anular que creará el famoso “anillo de fuego”.

Este fenómeno, que ocurre el martes 17 de febrero de 2026, solo será visible de forma parcial desde una zona muy específica del país: el extremo sur de Argentina, especialmente en la Patagonia austral.

Eclipse solar. Fuente: archivo. Daniel Christel

¿Cuándo y a qué hora ocurrirá el eclipse solar anular?

Según datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y fuentes astronómicas internacionales, el eclipse se desarrollará en horario UTC (Tiempo Universal Coordinado):

Inicio del eclipse: 9:56 UTC

Inicio de la fase anular (máxima “anillo de fuego”): 11:42 UTC

Máximo del eclipse: alrededor de las 12:12-12:41 UTC

Fin del eclipse: 14:27 UTC

La duración total será de más de 4 horas, mientras que la fase anular máxima será de apenas 2 minutos (un momento fugaz e impresionante).

En Argentina (zona horaria ART, que es UTC-3 en febrero), la fase parcial será visible en la mañana del 17 de febrero, aproximadamente entre las 7:00 y 10:00 de la mañana, dependiendo de la localidad.

¿Dónde se podrá ver en Argentina?

La fase anular completa (el verdadero anillo de fuego) solo será visible desde una franja remota de la Antártida. En Argentina continental, solo se apreciará como eclipse parcial, y la mejor zona para observarlo es:

Tierra del Fuego (especialmente Ushuaia y Río Grande)

Provincia de Santa Cruz (Río Gallegos y alrededores).

En estas localidades, la Luna cubrirá un pequeño porcentaje del Sol (por ejemplo, 1-2 % en Río Grande y aún menos en Río Gallegos), pero será suficiente para notar la muesca lunar en el disco solar. En el resto del país, lamentablemente, no será visible ni siquiera de forma parcial.

¿Qué es un eclipse solar anular y por qué se llama “anillo de fuego”?

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol durante la Luna Nueva, pero está en un punto lejano de su órbita (cerca del apogeo). Como resultado, la Luna no cubre por completo el disco solar, dejando visible un brillante anillo luminoso alrededor del borde lunar: el característico “anillo de fuego”.

A diferencia de un eclipse total (donde el día se oscurece por completo), aquí el cielo mantiene un brillo diurno, aunque con una porción del Sol tapada.

Recomendaciones para ver un eclipse solar

Es importante nunca mirar directamente al Sol, ni siquiera cuando se trata de un eclipse parcial o anular, dado que puede causar daños irreversibles en la retina. Por tal motivo, los especialistas recomiendan: