Se marcha uno de los supermercados emblemáticos del país: más de 100 tiendas clausuraron sus puertas.

Confirmado: el Gobierno decretó un nuevo feriado para este martes 6 de enero y habrá fin de semana largo en el país

En diversas localidades del país, los usuarios comenzaron a notar góndolas de Colsubsidio cada vez más vacías, lo que constituye un indicio claro de que la operación comercial de estos puntos estaba llegando a su cierre definitivo.

De acuerdo con la entidad, la salida del negocio respondió a una evaluación detallada del comportamiento del comercio minorista, un sector que en los últimos años ha sido dominado por formatos de bajo costo con estructuras logísticas más sólidas y estrategias de expansión aceleradas. Estos cambios alteraron de manera sustancial la forma en que se distribuyen los productos de primera necesidad en Colombia.

En los meses recientes, Colsubsidio decidió avanzar en el desmonte total de su red de supermercados, una transición que marcó el cierre de una etapa relevante dentro del comercio minorista del país. Más de un centenar de establecimientos dejaron de operar, reflejando un cambio profundo en la manera en que la entidad orienta su labor.

Adiós a los supermercados Colsubsidio

Frente a este escenario, mantener la operación de supermercados dejó de ser sostenible para la organización. Por ello, Colsubsidio decidió concentrar sus esfuerzos en servicios sociales, programas comunitarios y líneas misionales, donde su aporte puede generar un impacto más directo y valioso en las comunidades que atiende.

Según la organización, la decisión fue parte de un proceso de ajuste interno para alinearse con las nuevas exigencias del sector, donde la competencia creciente y la evolución de los hábitos de compra impulsaron a replantear modelos operativos, redirigir recursos y fortalecer áreas estratégicas consideradas esenciales para su misión social.

Colsubsidio cierra su red de supermercados y se enfoca en servicios sociales y comunitarios. (foto: archivo).

Qué sucederá con el punto de Colsubsidio en la calle 26

El inmueble donde funcionaba el antiguo local —que también reúne las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez— se mantendrá bajo administración directa de la entidad, sin ser cedido ni arrendado a operadores externos.

Uno de los espacios más emblemáticos de la entidad estaba situado justo frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio, en Bogotá. Aunque el supermercado dejó de operar, la droguería Colsubsidio continuará atendiendo al público desde una nueva sede ubicada en la misma intersección de la calle 26 con la carrera 24.

Colsubsidio cierra su red de supermercados y transforma el comercio en Colombia (foto: archivo).

Alternativas al supermercado: Bloc Colsubsidio

En el espacio donde anteriormente funcionaba el supermercado, Colsubsidio llevará a cabo el desarrollo de un nuevo centro de bienestar denominado **Bloc**. Según lo informado por el medio **Portafolio**, se tratará de un complejo multifuncional que contará con áreas deportivas, zonas para niños, espacios de coworking y servicios recreativos diarios.

Este será el séptimo **Bloc** en **Bogotá** y en los municipios aledaños, sumándose a los ya existentes en Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha. Los afiliados tendrán la posibilidad de acceder mediante una membresía mensual, cuyo costo varía entre 62.400 y 122.300 pesos, o a través de un acceso diario, que oscila entre 10.900 y 21.500 pesos, dependiendo de la categoría del usuario.

Servicios activos en Colsubsidio: ¿cuáles son?

A pesar del cierre de sus supermercados, Colsubsidio seguirá brindando otros servicios esenciales, dado que la caja de compensación preserva sus programas de salud, educación, recreación, subsidios y droguerías. En este contexto, la decisión de clausurar las tiendas forma parte de una estrategia que prioriza la sostenibilidad y el impacto social.