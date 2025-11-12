Viajes El Corte Inglés ha presentado una nueva oferta para quienes buscan una escapada completa a uno de los destinos más bellos de España.

Con vuelo y alojamiento incluidos, la propuesta permite disfrutar de seis días y cinco noches en Lanzarote desde solo 360 euros por persona, lo que supone un 20% de descuento sobre el precio original.

La agencia, con más de medio siglo de experiencia, sigue consolidándose como una de las más reconocidas del país gracias a su modelo que combina asesoramiento personalizado e innovación digital.

De ese modo, esta promoción busca acercar a más viajeros a las Islas Canarias con un servicio que garantiza comodidad, atención y precios accesibles.

¿Qué incluye el paquete para viajar a Lanzarote?

Lanzarote es una de las islas más cautivadoras del archipiélago canario, famosa por su paisaje volcánico, sus playas de arena dorada y su clima templado durante todo el año.

La promoción de Viajes El Corte Inglés incluye vuelo y hotel en un paquete completo, que permite disfrutar de la isla con total comodidad y flexibilidad, combinando relax, naturaleza y gastronomía local.

El precio incluye vuelo ida y vuelta en clase turista, tasas aéreas (sujetas a posibles variaciones) y alojamiento en régimen según el programa. Además, los niños pueden acceder gratis o con grandes descuentos compartiendo habitación con dos adultos.

¿Cómo reservar el paquete turístico?

El paquete completo se ofrece desde 360 euros por persona, con la posibilidad de financiación en 3 meses mediante la Tarjeta El Corte Inglés, sujeta a aprobación por parte de la empresa.

La reserva se puede realizar directamente a través del sitio web de Viajes El Corte Inglés o en cualquiera de sus oficinas en España.

¿Cuáles son las condiciones del viaje?

El descuento de residente aplica a ciudadanos españoles o de la Unión Europea que acrediten residencia en Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla. Para ello, será necesario presentar el DNI o certificado de residente en el aeropuerto (no se acepta pasaporte como prueba).

En caso de que solo algunos pasajeros cumplan con la condición de residente, deberán realizarse reservas por separado. Los precios mostrados son por persona en base doble y las plazas son limitadas.

Asimismo, la oferta incluye un 10% de descuento adicional ya aplicado sobre determinados productos. No obstante, Viajes El Corte Inglés recomienda revisar las condiciones específicas de cada establecimiento y producto antes de completar la reserva.