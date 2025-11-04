Viajes El Corte Inglés ha lanzado una promoción especial para recorrer España con vuelo y hotel incluidos. El objetivo es acercar a más viajeros a uno de los destinos más visitados del mundo con una propuesta que combina comodidad, atención personalizada y precios accesibles.

Con más de 50 años de experiencia, la agencia apuesta por un modelo de turismo adaptado a cada cliente. Su oferta combina innovación digital y asesoramiento experto para que cada viajero pueda diseñar su escapada ideal con todas las facilidades.

¿Qué incluye el paquete para viajar a Gran Canaria?

La promoción incluye vuelo y alojamiento en la isla de Gran Canaria, uno de los lugares más emblemáticos del archipiélago español. Este destino, conocido por su diversidad paisajística y su clima agradable durante todo el año, ofrece una amplia variedad de experiencias: desde playas paradisíacas hasta montañas, reservas naturales y miradores ideales para la observación de estrellas.

Entre sus atractivos destacan la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, el Monumento Natural Roque Nublo, el Jardín Botánico Canario y sus más de 120 playas de arena dorada. Además, la isla fue declarada Destino Turístico Starlight por la UNESCO, ideal para los amantes de la astronomía.

¿Cuál es el precio y cómo reservar el paquete turístico?

El paquete tiene un precio desde 262 euros por persona en España e incluye 4 días y 3 noches en hotel más vuelo ida y vuelta desde Madrid en clase turista. La promoción incluye tasas aéreas y la posibilidad de financiación con la Tarjeta El Corte Inglés en tres meses, sujeta a aprobación.

Las reservas pueden realizarse directamente desde el sitio web de Viajes El Corte Inglés o en cualquiera de sus sucursales físicas, donde también se ofrecen descuentos adicionales de hasta el 10% en determinados productos y promociones especiales para niños.

El Corte Inglés

¿Cuáles son las condiciones del viaje?

Los precios indicados son válidos por persona y estancia en ocupación doble, y están sujetos a disponibilidad y posibles variaciones en las tasas aéreas. Además, las plazas son limitadas y el beneficio de financiación está disponible exclusivamente para clientes con la Tarjeta El Corte Inglés.

Asimismo, existe un descuento de residente que se aplica a ciudadanos de España, la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que acrediten su residencia en las Islas Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla. Para ello, será necesario presentar un DNI o certificado de residencia válido al momento del viaje.