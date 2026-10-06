El Código Civil y Comercial de la Nación establece que el divorcio puede ser solicitado por uno o por los dos cónyuges. En el caso de iniciar el trámite, ya no será un requisito presentar una causa ni esperar un determinado tiempo desde el inicio del matrimonio.

Para gestionarlo, los solicitantes deberán realizar el proceso legal. En Argentina el valor de un divorcio dependerá de la jurisdicción en la que se realiza, los honorarios profesionales o si, además, se debe resolver la distribución de bienes.

No obstante, según la Ley 27.423 de honorarios profesionales, se establecen valores para calcular el trámite del divorcio.

Cuánto cuesta el trámite de divorcio en Argentina

En los tribunales alcanzados por la Ley 27.423 de honorarios profesionales, que establece el régimen nacional y federal, el honorario mínimo para un trámite de divorcio es de 10 UMA.

La UMA es la Unidad de Medida Arancelaria, que es el valor de referencia que se usa para regular los honorarios de abogados, procuradores y peritos en el ámbito de la Justicia Nacional, Federal y de la Ciudad de Buenos Aires.

La misma norma establece que la UMA se actualiza periódicamente en función de la remuneración correspondiente a un juez federal de primera instancia.

Tomando como referencia al Poder Judicial de la Nación, el valor de la UMA es de $ 105.991, según la última actualización de agosto de 2026 bajo la Ley 27.423.

En este caso, 10 UMA equivalen a $ 1.059.910, que sería el costo mínimo del trámite de divorcio.

Cuánto cuesta el divorcio en la Provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires, la Ley 14.967 establece un mínimo de 40 JUS para los procesos de divorcio.

La JUS es la unidad de medida que se utiliza para calcular cuánto cuesta un juicio en concepto de honorarios de abogados y aportes obligatorios en la Provincia de Buenos Aires.

La Suprema Corte bonaerense fijó el valor del JUS en $ 53.232 desde agosto de 2026, por lo que el valor del divorcio será de a $ 2.129.280.

Cuáles son los costos del divorcio en CABA

En CABA, la Ley 5.134 establece mínimos diferentes según el tipo de proceso: 15 UMA para los divorcios por presentación conjunta y 30 UMA para los divorcios contradictorios.

El valor de la UMA de Ciudad informado por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal es de $ 175.791 para agosto de 2026. Por lo tanto, esos mínimos representan $ 2.636.865 y $ 5.273.730, respectivamente.

Qué bienes no se reparten en un divorcio

El Código Civil y Comercial establece que, si los cónyuges no eligieron otro régimen mediante una convención matrimonial, rige el régimen de comunidad de ganancias.

En ese régimen existen bienes propios y bienes gananciales.

Los bienes propios, en principio, no ingresan a la masa que se divide entre los cónyuges. Entre ellos se encuentran: