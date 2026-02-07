Cada 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza y en este marco, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) organizó un evento evento solidario que contará con cocina a cielo abierto y sorteos para que los visitantes disfruten de este emblemático plato gastronómico que tiene una rica historia en Argentina. La pizza es un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que tiene múltiples versiones alrededor del mundo y es uno de los alimentos más elegidos a la hora de compartir una comida con familiares o amigos. En Argentina, con la llegada de la inmigración italiana a principios de siglo XX, se popularizó su consumo y se transformó en uno de los platos más representativos con una identidad propia. En la actualidad, existe una basta cantidad de locales a lo largo del país que presentan sus versiones al molde, a la piedra, napolitana e incluso norteamericana. Es por este motivo que cada año se celebra su creación con distintos eventos y el microcentro porteño será el escenario donde las familias podrán acercarse a disfrutar de una rica porción el próximo lunes 9 de febrero. El Día de la Pizza se celebrará con maestros pizzeros que cocinarán en vivo en un camión cocina autosustentable de 11 toneladas, equipados para dar de comer a los vecinos, turistas y cualquier fanático de la pizza que se acerque. Se calcula que 10 maestros pizzeros, 10 ayudantes y 3 técnicos pizzeros elaborarán alrededor de 5.000 porciones, de los cuales se utilizará 250 kilos de muzzarella, 100 kilos de tomate y 180 kilos de harina. Todos estos ingredientes fueron aportados por empresas del sector, ya que se trata de un evento a beneficio. El público podrá acceder a dos porciones de pizza por un bono contribución simbólico de $2.000; sin embargo, será hasta agotar stock. Además, el lugar contará con una ruleta de premios para que los asistidores ganen porciones. Con este evento que contará con miles de visitantes, no solo se busca celebrar una de las comidas más emblemáticas a nivel mundial, sino también se busca recaudar dinero que se destinará a los Grupos Juveniles Salesianos de Don Bosco en Avellaneda. Por este motivo el precio de las dos porciones es de un valor simbólico de $2.000.