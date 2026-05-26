Mantener la masa muscular después de los 50 años se volvió una de las principales recomendaciones de especialistas en salud y actividad física. Con el paso del tiempo, el cuerpo pierde fuerza de manera natural, por lo que incorporar ejercicios específicos resulta clave para conservar movilidad, equilibrio y autonomía.

En ese contexto, una máquina de gimnasio comenzó a ganar protagonismo entre quienes buscan fortalecer el tren superior de forma segura y controlada, la pec fly, también conocida como contractora de pecho o pec deck.

Qué es la máquina pec fly y para qué sirve

La pec fly es un aparato diseñado para trabajar principalmente los músculos del pecho mediante un movimiento guiado que reduce el riesgo de malas posturas o lesiones.

El ejercicio consiste en llevar los brazos desde una posición abierta hacia el centro del cuerpo, generando una contracción controlada de los pectorales.

Además de fortalecer el pecho, la máquina también activa otras zonas importantes del tren superior, como los hombros y parte de los brazos.

Por ese motivo, suele incorporarse en rutinas orientadas a preservar la fuerza muscular y mejorar la postura en adultos mayores.

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Qué músculos trabaja este ejercicio

El principal músculo que interviene durante el movimiento es el pectoral mayor, aunque también participan:

Deltoides anterior, ubicado en la parte frontal del hombro.

Bíceps y músculos estabilizadores.

Parte superior del torso y hombros.

Al tratarse de un ejercicio guiado, muchas personas lo consideran una alternativa práctica para comenzar trabajos de fuerza de manera progresiva.

Cómo usar correctamente la máquina pec fly

Especialistas recomiendan realizar este ejercicio bajo supervisión profesional, especialmente en personas que recién comienzan una rutina de musculación o retoman la actividad física después de mucho tiempo.

Para utilizar la máquina correctamente, primero hay que sentarse con la espalda apoyada sobre el respaldo y mantener los pies firmes en el piso.

Luego, se deben sujetar las manijas o almohadillas laterales, alineando codos y muñecas a la altura de los hombros.

Desde esa posición, el movimiento debe realizarse de manera lenta y controlada, evitando usar impulso o pesos excesivos.

La técnica correcta es fundamental para activar el músculo de forma eficiente y disminuir el riesgo de molestias o lesiones.

Por qué la fuerza muscular es clave después de los 50

A medida que avanza la edad, el cuerpo experimenta una pérdida progresiva de masa muscular y densidad ósea, un proceso que puede afectar la movilidad y aumentar el riesgo de caídas.

Por eso, los ejercicios de fuerza son cada vez más recomendados para sostener la calidad de vida y mantener independencia en las tareas cotidianas.

Además de la pec fly, los especialistas sugieren complementar las rutinas con otras actividades como:

Ejercicios con bandas elásticas

Trabajo con mancuernas o máquinas

Sentadillas, planchas y ejercicios con peso corporal

Yoga

Tai chi

Caminatas y movimientos cotidianos con carga moderada

La combinación de actividad física regular y entrenamiento muscular puede ayudar a preservar la salud física y mejorar el bienestar general después de los 50 años.