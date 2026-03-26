Se llevó a cabo, en el Teatro Argentino de La Plata, el acto de juramento y entrega de diplomas de los nuevos escribanos y escribanas que accedieron a la función notarial en el marco del trigésimo Concurso de Oposición y Antecedentes para la Provisión de Titularidades de Registros Notariales. La ceremonia fue encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, y por el presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi. En el mismo acto, además, se brindó un reconocimiento a aquellos escribanos y escribanas que, ya encontrándose previamente en ejercicio de la actividad, accedieron a la titularidad de registros como parte del mismo proceso concursal. Durante su intervención, el titular del Colegio destacó la relevancia institucional del concurso y el carácter transparente del proceso, que permite el acceso a la función notarial a quienes acreditan mayor idoneidad y capacitación. “Celebramos la perseverancia y el esfuerzo de quienes, ante un exigente concurso, han accedido a la responsabilidad de obtener la titularidad de un Registro Notarial. La fe pública delegada por el Estado ha quedado en manos de quienes demostraron ser los más capacitados y preparados para ejercerla”, afirmó Longhi. Además, el presidente del Colegio destacó que “el concurso es un mecanismo transparente, basado en el mérito, la idoneidad y la igualdad de oportunidades”. Con las designaciones quedarán cubiertos 70 registros que se encontraban vacantes y que corresponden a los distritos de Almirante Brown, Bahía Blanca, Berazategui, Bolívar, Campana, Carlos Tejedor, Cañuelas, Coronel Brandsen, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Colón, Dolores, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pueyrredón, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Patagones, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Quilmes, San Cayetano, San Isidro, San Pedro, Tandil, Tigre, Tornquist, Tres Arroyos y Vicente López. Cabe señalar que el último concurso para la designación de notarios se había realizado en el año 2012, finalizando su sustanciación con la firma de la correspondiente resolución ministerial en 2015.