Despega el avión privado más rápido del mundo: 1.160 kilómetros por hora y 83 millones de euros

La industria de la aviación ejecutiva acaba de dar un salto histórico. Bombardier lanzó el Global 8000, un modelo que se posiciona como el avión privado más rápido y con mayor alcance del mundo.

Su objetivo es claro: ofrecer a los viajeros corporativos una experiencia que combine eficiencia, confort y tecnología de vanguardia.

El jet más rápido desde el Concorde

Durante las pruebas, el Global 8000 alcanzó Mach 0.94, una cifra que lo convierte en el avión civil más veloz desde la era del Concorde. Esta velocidad permite cubrir rutas intercontinentales sin escalas, como Singapur-Los Ángeles, Londres-Perth o Dubái-Houston, algo impensado hasta ahora en vuelos privados.

Autonomía récord y acceso a más aeropuertos

El nuevo jet ofrece 8.000 millas náuticas de alcance, lo que garantiza viajes sin repostar entre los principales centros financieros del mundo. Además, puede operar desde pistas más cortas y en condiciones climáticas adversas, ampliando las opciones para sus propietarios.

Innovación en diseño y aerodinámica

El rendimiento del Global 8000 se apoya en las alas Smooth Flex, que se adaptan dinámicamente a cada fase del vuelo. Este sistema reduce vibraciones, mejora la eficiencia y aporta una estabilidad superior incluso en turbulencia, lo que se traduce en un viaje más suave y silencioso.

Cabina pensada para el bienestar

Bombardier no solo apostó por la velocidad. La cabina del Global 8000 marca un nuevo estándar en confort: cuatro espacios habitables, diseñados para trabajar, descansar y disfrutar del trayecto.

Entre sus innovaciones destaca el asiento Nuage, que coloca al pasajero en posición de gravedad cero para reducir la tensión muscular en vuelos largos.

Otros detalles que elevan la experiencia son la altitud de cabina ultrabaja (987 metros), que mejora la oxigenación y reduce la fatiga, el sistema de iluminación Soleil, que ajusta la luz según los ritmos circadianos para minimizar el jet lag, y el sistema Pur Air, que renueva el aire cada 90 segundos con filtros HEPA y carbón activado.

Conectividad y entretenimiento premium

El Global 8000 ofrece internet global en banda Ka, una pantalla 4K de 55 pulgadas, sonido inmersivo l’Opéra y una cocina equipada para viajes prolongados. En la cabina de mando, la tecnología Bombardier Vision incorpora la última generación en aviónica y controles fly-by-wire.

Precio y competencia

Con un valor estimado de 83 millones de euros, el Global 8000 se posiciona por encima de rivales como Gulfstream y Dassault, combinando velocidad, autonomía y lujo en un solo concepto.