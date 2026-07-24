Confirmado | Argentina, Brasil y México revisarán pasaporte por pasaporte y no dejarán entrar ni salir a quienes no lo renueven. (Representación creada con IA)

Los extranjeros que ingresaron a Argentina, Brasil o México utilizando un pasaporte deben prestar especial atención a la fecha de vencimiento de ese documento si su estadía se prolonga. Aunque no hubo cambios recientes en las normas migratorias, las autoridades continúan verificando la vigencia del pasaporte al momento de abandonar el país y un documento vencido puede impedir la salida hasta que sea renovado, de acuerdo con las reglas aplicables en cada caso.

Esto significa que quienes entraron como turistas o visitantes con un pasaporte válido, pero dejaron que el documento venciera durante su permanencia, pueden encontrarse con inconvenientes al momento de abordar un vuelo internacional o pasar por el control migratorio. Por eso, la recomendación es revisar la vigencia antes del viaje y, si es necesario, iniciar la renovación con suficiente anticipación.

Qué ocurre en Argentina si el pasaporte vence durante la estadía

En Argentina, los ciudadanos de varios países del Mercosur pueden ingresar únicamente con su documento de identidad. Sin embargo, los extranjeros que necesitaron un pasaporte para entrar al país deben contar con un documento de viaje vigente cuando llegue el momento de salir del territorio argentino.

Si el pasaporte venció durante la estadía, lo habitual es que el viajero deba renovarlo a través del consulado o embajada de su país antes de emprender el regreso. Además de Migraciones, la propia aerolínea puede impedir el embarque si el pasajero no presenta un documento válido para viajar.

Brasil también exige un pasaporte válido para salir del país

En Brasil tampoco existe un endurecimiento reciente de las reglas migratorias. Los extranjeros que ingresaron con pasaporte deben conservar un documento vigente para abandonar el país y continuar su viaje hacia otro destino.

Si la vigencia expiró mientras permanecían en territorio brasileño, será necesario obtener un nuevo pasaporte o un documento de viaje de emergencia emitido por las autoridades consulares de su país. Sin esa documentación, el embarque puede ser rechazado por la aerolínea o surgir inconvenientes en los controles migratorios.

Imagen ilustrativa ChatGPT

México mantiene una regla especial para los extranjeros

En México, la normativa distingue entre ciudadanos mexicanos y extranjeros. Mientras que un mexicano de nacimiento puede ingresar al país con el pasaporte vencido, esa excepción no se aplica a los visitantes extranjeros, que deben contar con un pasaporte vigente para realizar un viaje internacional.

Por ese motivo, si un turista o visitante dejó vencer su pasaporte durante la estadía en México, lo recomendable es tramitar la renovación o un documento de viaje de emergencia ante la representación diplomática de su país antes de intentar salir. De esa manera, evitará demoras o la negativa de embarque por parte de la aerolínea, que también verifica la documentación antes del vuelo.