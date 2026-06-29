El SAT embargará cuentas bancarias y bienes de ciudadanos y extranjeros que posterguen este trámite.

Recibir una notificación de crédito fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no es un trámite menor. Implica una deuda reconocida por la autoridad.

Esa notificación activa un proceso legal con plazos estrictos. Si no se atienden a tiempo, puede terminar en el embargo de bienes y la venta forzada de propiedades, vehículos o cualquier activo a nombre del contribuyente.

El SAT puede aplicar el cobro forzoso del pago de deuda

El primer paso es el más importante: una vez notificado el adeudo, el contribuyente tiene 30 días hábiles para pagarlo o garantizarlo.

Si ese plazo vence sin que se acredite ninguna de las dos acciones, el SAT queda habilitado para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución y proceder al cobro por la vía forzosa.

Cómo funciona el embargo

Garantizar el adeudo es una alternativa que muchos contribuyentes desconocen. Ofrecer una fianza, hipoteca u otro mecanismo reconocido por el SAT permite detener el avance del proceso mientras se resuelve la situación de fondo, ya sea mediante un acuerdo de pago, una aclaración o una impugnación del crédito fiscal.

Si el contribuyente no paga ni garantiza dentro del plazo, el SAT emite un mandamiento de ejecución. Con ese documento, personal de autoridad fiscal acude al domicilio o al lugar donde se encuentren los bienes del deudor y exige la demostración del pago.

El SAT embargará cuentas bancarias y bienes de ciudadanos y extranjeros que posterguen este trámite. ChatGPT

Si no se presenta el comprobante, el embargo se realiza en el acto.

Los bienes embargados pueden quedar bajo resguardo del propio contribuyente o ser trasladados a almacenes habilitados por el SAT. Después, peritos valuadores determinan su valor comercial y la autoridad convoca a un remate: una venta pública cuyo monto se aplica directamente al adeudo fiscal pendiente.

Qué ocurre si el remate no alcanza para cubrir toda la deuda

Si el valor obtenido en el remate cubre la totalidad del adeudo, el proceso concluye y la deuda queda saldada.

Pero si los bienes subastados no alcanzan para cubrir el monto total, el SAT no da por cerrado el caso. La autoridad emite un nuevo requerimiento para ampliar el embargo, lo que puede derivar en la retención de más bienes hasta que el adeudo quede completamente cubierto.