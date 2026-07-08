China volvió a captar la atención de la industria minera internacional tras confirmar el descubrimiento de uno de los yacimientos de oro más prometedores de las últimas décadas.

Ubicado en el campo aurífero de Wangu, en la provincia de Hunan, el depósito concentra cientos de toneladas del metal precioso a más de 2.000 metros de profundidad y, según las estimaciones más optimistas, podría superar las 1.000 toneladas de reservas.

El anuncio despertó un fuerte interés entre especialistas, gobiernos e inversores por el enorme valor económico del hallazgo, estimado en más de USD 80.000 millones.

Un yacimiento con más de 1.000 toneladas de oro y una calidad fuera de lo común

La Oficina Geológica de la provincia china de Hunan informó que las primeras exploraciones permitieron identificar unas 300 toneladas de oro distribuidas en 40 vetas ubicadas a unos 2.000 metros de profundidad . Sin embargo, los modelos geológicos en tres dimensiones indican que el depósito podría extenderse hasta los 3.000 metros, elevando las reservas potenciales por encima de las 1.000 toneladas.

Uno de los aspectos que más sorprendió a los especialistas fue la concentración del mineral. Las muestras obtenidas durante la perforación registraron leyes de hasta 138 gramos de oro por tonelada de roca (g/t), una cifra muy superior a la considerada de alta calidad en la minería internacional, donde un yacimiento con 8 g/t ya es catalogado como excepcional.

En total, los geólogos realizaron 55 perforaciones que suman aproximadamente 65 kilómetros de exploración. En varios de esos testigos se detectó oro visible, un indicador que confirma el elevado contenido del metal y aumenta las expectativas sobre el verdadero potencial del depósito.

China descubre un megayacimiento de oro que podría superar las 1.000 toneladas: por qué su explotación será un desafío. Fuente: Shutterstock

¿Por qué extraer este oro será un enorme desafío para China?

Aunque el descubrimiento promete convertirse en uno de los mayores activos mineros del planeta, llevar el proyecto a producción no será una tarea sencilla.

El oro se encuentra a profundidades extremas, donde las temperaturas aumentan considerablemente y las condiciones geológicas son mucho más complejas .

La construcción de galerías, sistemas de ventilación, infraestructura de seguridad y equipos especializados demandará inversiones multimillonarias y varios años de trabajo antes de iniciar una explotación comercial.

A esto se suman los riesgos propios de la minería profunda, como la actividad sísmica, la presión sobre las rocas y la necesidad de implementar tecnologías capaces de operar en ambientes de alta temperatura.

Precisamente por estas dificultades, los especialistas coinciden en que el hallazgo no tendrá un impacto inmediato sobre la oferta mundial de oro, aunque sí representa una apuesta estratégica de largo plazo para el gigante asiático.

El hallazgo fortalece el liderazgo de China, pero también genera dudas entre expertos

China ya ocupa el primer lugar entre los mayores productores de oro del mundo y este descubrimiento fortalece su estrategia de asegurar el abastecimiento de minerales considerados críticos para su economía, la industria tecnológica, la fabricación de componentes electrónicos y el desarrollo del sector de defensa.

No obstante, el anuncio también despertó cierto escepticismo dentro de la comunidad minera internacional. Algunos analistas consideran que las más de 1.000 toneladas anunciadas representan una proyección basada en modelos geológicos y no una reserva completamente certificada.

Desde el Consejo Mundial del Oro señalaron que, por el momento, la cifra cercana a las 300 toneladas confirmadas resulta más consistente con la información disponible. Además, recordaron que los sistemas de clasificación utilizados en China difieren de estándares internacionales como el código JORC de Australia o la norma canadiense NI 43-101, utilizadas habitualmente para validar grandes proyectos mineros.