El hallazgo de las monedas romanas que cambia la historia de la región.

Un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas de Francia (INRAP) realizó un importante descubrimiento durante unas excavaciones en la localidad de Senon, en el noreste del país. Los especialistas encontraron tres vasijas relacionadas con un antiguo asentamiento romano que conservaban un extraordinario conjunto de monedas enterradas hace aproximadamente 1.800 años.

De acuerdo con la información difundida por el INRAP, las monedas habrían sido ocultadas entre los años 280 y 310 d.C.. El hallazgo aporta nuevos datos sobre la vida cotidiana y las prácticas de resguardo de dinero durante los últimos años del Imperio Romano.

¿Qué encontraron los arqueólogos en Francia?

Las excavaciones permitieron identificar un antiguo barrio residencial romano que permanecía oculto bajo el actual centro de Senon. Durante los trabajos, los investigadores localizaron tres ánforas enterradas debajo del piso de una vivienda.

Dos de las vasijas permanecían prácticamente intactas y conservaban miles de monedas romanas en su interior. La tercera ya había sido retirada en la antigüedad y únicamente quedaron algunas monedas en el lugar donde había sido enterrada.

¿Cuántas monedas formaban parte del tesoro?

Según las estimaciones de los especialistas, el conjunto completo podría estar integrado por cerca de 40.000 monedas romanas.

Los investigadores informaron que:

La primera vasija pesaba alrededor de 38 kilogramos y contendría entre 23.000 y 24.000 monedas .

La segunda vasija tenía un peso cercano a los 50 kilogramos y podría albergar entre 18.000 y 19.000 monedas .

La tercera vasija había sido retirada durante la época romana y solo quedaron tres monedas en el pozo donde originalmente se encontraba.

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¿Por qué este descubrimiento es importante para la arqueología?

Además del valor histórico de las monedas romanas, los especialistas destacaron la forma en que fueron enterradas. Las vasijas fueron colocadas en pozos preparados especialmente, con la abertura ubicada cerca del nivel del suelo, lo que habría permitido acceder fácilmente a las monedas cuando fuera necesario.

Esta disposición llevó a los investigadores a considerar que podría tratarse de un sistema utilizado para guardar ahorros durante un largo período y no necesariamente de un tesoro escondido con intención de permanecer oculto para siempre.

La historia del asentamiento donde apareció el tesoro

Las investigaciones realizadas en el sitio indican que el asentamiento romano sufrió un importante incendio a comienzos del siglo IV. Aunque posteriormente fue reconstruido, un segundo incendio provocó su abandono definitivo.

Las monedas nunca fueron recuperadas por sus propietarios y permanecieron bajo tierra durante aproximadamente 1.800 años, hasta que fueron localizadas por los arqueólogos durante las excavaciones desarrolladas por el INRAP en la localidad francesa de Senon.