Los terremotos pueden someter a edificios y a puentes a movimientos bruscos capaces de dañar columnas, vigas y otros componentes estructurales, como se pudo observar en los últimos fenómenos de gran magnitud que tuvieron lugar en 2026.

Buscando una solución a esta problemática, un mecanismo desarrollado en la Universidad de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos , obtuvo la patente en Estados Unidos a finales de 2025, y promete revolucionar la protección de estructuras críticas.

¿Cómo funciona el cilindro lleno de esferas de acero?

El dispositivo consiste en un cilindro hueco lleno de esferas sólidas de acero. En su interior tiene un eje central que está equipado con pequeñas varillas radiales.

De esta manera, cuando un terremoto provoca el movimiento de una estructura, el eje de desplaza dentro del cilindro y las varillas interactúan con las esferas. Dicho movimiento genera fricción entre las distintas piezas, algo que permite transformar parte de la energía de la vibración en calor y reducir la cantidad de movimiento que llega.

En varias pruebas de laboratorio, el mecanismo logró disipar cerca del 14% de la energía sísmica. Este principio es similar al de otros sistemas de amortiguación por partículas, que utilizan el movimiento, los choques y la fricción entre esferas para disminuir las vibraciones de una estructura.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en oaxaca (foto: Unsplash).

¿Cuál es la importancia de este nuevo avance tecnológico para las catástrofes?

Una de sus principales ventajas es que se trata de un sistema completamente pasivo, ya que comienza a actuar cuando la estructura se mueve y no depende de electricidad, baterías, sensores ni otras conexiones.

Esta característica es una de las más importantes para poder hacer frente a una catástrofe, ya que la actividad sísmica suele provocar cortes de energía y daños en las redes de servicios. Así, el dispositivo podría seguir disipando las vibraciones mediante su funcionamiento mecánico.

El diseño permitiría reemplazar componentes que estén dañados sin tener que cambiar todo el sistema.

Una de sus principales ventajas es que se trata de un sistema completamente pasivo, ya que comienza a actuar cuando la estructura se mueve y no depende de electricidad, baterías, sensores ni otras conexiones.

La solución para las zonas de alto riesgo sísmico

De los aspectos más destacados de esta invención es que podría instalarse en estructuras que ya están construidas, además de incorporarse a nuevos proyectos.

Esto, facilitaría el refuerzo de:

Edificios residenciales y públicos.

Escuelas y hospitales.

Puentes.

Infraestructura crítica.

Construcciones antiguas.

Sus resultados reales dependerán de factores como el diseño de la estructura, la instalación de la maquinaria y otras características del movimiento sísmico.



