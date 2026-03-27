Una famosa empresa anunció esta semana un descubrimiento de oro que podría cambiar para siempre la economía de este país. Los especialistas indicaron que la relevancia del avance radica en la gran cantidad de mineral precioso que habría en poco espacio. La firma remarcóla importancia de este hallazgo, ya que mientras que en muchas minas del mundo se excavan toneladas de roca para sacar apenas uno o dos gramos de oro, en esta zona encontraron un tramo donde se alcanzan los 87,4 gramos por tonelada en menos de 10 metros. Este descubrimiento se dio en la zona de Jerimum Cima, dentro del distrito de Cuiú Cuiú, en el estado de Pará, al norte de Brasil. Esta región es históricamente conocida por ser el epicentro de la mayor “fiebre del oro” de Brasil durante la década de 1980. El proyecto se encuentra en una posición estratégica, cerca de otras infraestructuras mineras importantes y dentro de un cinturón geológico con una probada riqueza de metales preciosos. La estrategia de la empresa Cabral Gold Inc., que llevará adelante el trabajo, se dividirá inicialmente en dos fases. La primera se centrará en la minería a cielo abierto de material oxidado (saprolita), que es más blando, se encuentra cerca de la superficie y permite una recuperación de oro de bajo costo mediante lixiviación en pilas. Luego, se planea la explotación de las vetas de roca dura de más rendimientos, como las encontradas en Jerimum Cima, posiblemente mediante métodos de minería subterránea selectiva. Pese a que la firma todavía no definió las cifras finales de inversión y beneficios netos, el potencial de casi 90 gramos de oro por tonelada implica un margen de rentabilidad sumamente alto que podría atraer inversiones de cientos de millones de dólares y generar regalías sustanciales para el estado, transformando la economía local del municipio de Itaituba. Este hallazgo consolida a Brasil como uno de los centros más atractivos para la exploración de oro a nivel mundial, a la vez que aleja la imagen del país de la minería informal para dar paso a proyectos industriales de alta tecnología y estándares internacionales. El éxito en esta región demuestra que esta nación todavía posee depósitos primarios de clase mundial por descubrir bajo las zonas históricas de garimpo. Por otro lado, para la economía brasileña, esto significa un fortalecimiento de su balanza comercial, la creación de empleos especializados en el sector y el desarrollo de infraestructura en la región amazónica con normativas más modernas.