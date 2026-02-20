Recientemente se produjo uno de los hallazgos más importantes de la humanidad tras haber sido descubierto un yacimiento de oro puro de más de 100 toneladas y que pertenece a un solo país. En la provincia de Hunan, en el centro de China, se produjo el descubrimiento del yacimiento de oro, el cual está localizado en el campo aurífero Wangu, en Pingjiang, a profundidades que oscilan entre 2.000 y 3.000 metros. La Oficina Geológica de Hunan detalló que el lugar tiene más de 40 vetas de oro y las reservas están valuadas en 600.000 millones de yuanes, lo que equivale a 83.000 millones de dólares. En los primeros análisis y exploraciones se confirmó que hay 300 toneladas a 2.000 metros de profundidad, mientras que en algunos núcleos de roca perforada se encontraron concentraciones de 130 gramos de oro por tonelada. El hallazgo fue posible gracias a la implementación de tecnologías de prospección de última generación, las cuales permiten ubicar de manera mucho más precisa las vetas auríferas. En este sentido, el subdirector de la Oficina Geológica de Hunan indicó que fueron encontrados indicios de oro en áreas periféricas, lo que podría abrir el camino para futuras investigaciones. Por su parte, el yacimiento de oro puro podrá reforzar las reservas nacionales de China y se sumará al descubrimiento del 2023 en Shandong, el cual garantizó un stock de 50 toneladas de este mineral. Asimismo, China es el mayor productor de oro en la actualidad gracias a la fortaleza de su industria minera.