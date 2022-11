Desafíos por delante para el gigante del Retail sudamericano en plena expansión

Desde hace al menos 30 años, es moneda corriente el desembarco de diversas empresas de capital estadounidense en Sudamérica. Por esto mismo, llama la atención cuando la ecuación se invierte, y son empresas de capitales sudamericanos las que pisan fuerte en el mercado norteamericano. Tal es el caso de Cencosud, el grupo chileno líder en retail, que, recientemente, concretó la adquisición de The Fresh Market, una cadena de nada menos que 160 sucursales que opera principalmente en los estados de Florida, Carolina del Norte, Virginia y Georgia.

Cencosud pagó 300 millones de dólares por el 67% del paquete accionario de The Fresh Market. De esta manera, desembarca en el codiciado mercado estadounidense a través de un segmento que también es novedoso para el grupo: la comercialización de productos premium (principalmente alimentos frescos) y de comida preparada de alto nivel. La adquisición de esta cadena supondrá un cambio en el mapa de negocios del grupo chileno, que calcula que, a partir de ahora, un 12% de sus ingresos provendrán de Estados Unidos. Esto se debe a que The Fresh Market no es una cadena menor: posee 160 locales de unos 2000 metros cuadrados y emplea a más de 10.000 personas.

Casi paralelamente, el grupo Cencosud está invirtiendo fuertemente en Brasil, también a través de la adquisición de una cadena existente. En este caso, se trató de la compra de Supermercados GIGA, una cadena del formato mayorista cash & carry, orientada a la venta a otros comercios y también a consumidores finales. GIGA tiene 10 tiendas en el estado de San Pablo que suman unos 45.000 metros cuadrados, además de un centro de distribución. Cencosud pagó por GIGA unos 100 millones de dólares. Según consignó el grupo chileno en un comunicado, con esta inversión "Cencosud ingresa en el mayor mercado de Brasil y de Sudamérica, en el formato que más crece en Brasil y que es el más resiliente a contextos macroeconómicamente recesivos".

El flanco argentino

En nuestro país, Cencosud opera las cadenas de supermercados Jumbo, Disco y Vea, las de materiales de construcción y de decoración de hogares Easy y Blaisten y 22 centros comerciales (Unicenter es el más importante de ellos).

En su balance del primer semestre de 2022, Cencosud debió hacer una consideración sobre sus filiales en Argentina. Ocurre que, según explicó el grupo a sus inversores, las pérdidas del Grupo Cencosud en su conjunto en el segundo trimestre del año se deben a las dificultades en la filial local. Si lo analizamos desde los números, observaremos que sin contar el desempeño en Argentina, Cencosud hubiera obtenido ganancias por 65 millones de dólares (que, de todos modos, serían significativamente más bajas que las del año pasado). Pero, con los números argentinos adentro, el balance arrojó pérdidas por unos 22 millones de dólares. Según la empresa, la inflación impactó en las deudas y en el valor de sus activos.

Además de estas cuestiones estrictamente contables, Cencosud tuvo otros frentes problemáticos abiertos en el país. Uno de ellos fue el extendido conflicto laboral en la sucursal de Paraná del supermercado Vea. En julio, Cencosud anunció el cierre del local, lo que encendió las alarmas de sus 60 empleados. Apenas unos días después, el grupo informó que la sucursal no cerraría, pero que sí se llevaría a cabo una "readecuación integral", que significó el ajuste de la mitad de su personal. Según los trabajadores del Vea, el cierre de la tienda nunca fue una opción real, sino que se trató de una maniobra para que el despido de 30 empleados fuera visto con mejores ojos. El conflicto continuó por casi dos meses, entre protestas, conciliaciones obligatorias y retenciones de tareas. Finalmente, Cencosud concretó el despido de 28 empleados, la mayoría de ellos con más de 20 años de trabajo en el Vea. Tras largas negociaciones, los trabajadores aceptaron las indemnizaciones en septiembre. El despido de la mitad del personal impactó, además, en aquellos que no fueron despedidos, que denuncian que ahora están siendo sobreexigidos.

Otra situación más inusual que afectó a Cencosud en Argentina fue una multa que le aplicó la Secretaría de Comercio Interior por "prácticas abusivas en contexto de pandemia". ¿Cuál fue la conducta sancionada? En marzo de 2020, primeros días de la pandemia, Jumbo mantuvo en redes sociales una publicidad que, según el Gobierno, agitaba el temor al desabastecimiento para inducir a realizar compras. De esta forma, Cencosud "vulneró el derecho a recibir condiciones de trato digno, respeto y responsabilidad en el contexto de emergencia sanitaria", según consta en el comunicado que difundió la Secretaría de Comercio. Se consignó que la companía lesionó los derechos que han sido establecidos en los artículos 4, 5 y 8 bis de la Ley N°24.240 (Ley de Defensa del Consumidor). Ante la sanción, que fue de 5 millones de pesos, Cencosud respondió que se trató de "una acción de re-marketing" que invitaba a clientes a terminar sus compras online y que se dio de baja el 22 de marzo de 2020.

De todas formas, la compañía de retail continúa con sus planes de expansión, con una inversión total estimada en USD 640 millones para 2022, en un año por demás especial, dado que Horst Paulmann, fundador de la compañía, se alejó del Directorio para dejar paso a su Heike, quien desde hace meses controla el accionar de la multinacional chilena.